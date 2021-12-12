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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

尼國斷交 台灣外交外包美國後遺症開始顯現

聯合報社論
尼加拉瓜9日宣布與中華民國斷交、與中國建交，這是尼國相隔36年第二度與台斷交，且均在奧蒂嘉主政期間。圖為2017年奧蒂嘉（右）宣誓就職時歡迎台灣蔡英文總統（左）。（美聯社）
尼加拉瓜9日宣布與中華民國斷交、與中國建交，這是尼國相隔36年第二度與台斷交，且均在奧蒂嘉主政期間。圖為2017年奧蒂嘉（右）宣誓就職時歡迎台灣蔡英文總統（左）。（美聯社）

台灣和尼加拉瓜的關係「被斷交」，蔡英文總統除循例遺憾和批評外，也說明斷交的決定涉及到複雜的國際政治及兩岸情勢。無疑的，這是中共對美國召集的全球民主峰會的反擊，並且是對台灣與立陶宛關係升級的報復，同時也是尼加拉瓜大選後遭美國制裁與國際孤立下的轉向突破。雖然蔡總統強調堅持走向世界的決心不變，但不容忽視的是，台灣「外交外包」美國的後遺症開始顯現。

雖然某些評論認為，尼加拉瓜斷交事件影響有限，甚至蔡政府更可以把斷交事件拿來作為台灣被中國打壓的最佳證明，並且藉著全球民主峰會的國際舞台，向與會各國展示中國正在邊緣化他們最有價值的民主夥伴，從而獲得美國更多的支持與歐日等國更多的聲援。尤其面對即將到來的四大公投，蔡英文已經喊出「台灣隊站出來」，也許在尼加拉瓜斷交事件上還可以再撿到幾把槍，狠狠地收割一批「斷交紅利」。

但蔡政府或許可以拿這些話來自我安慰並繼續裝睡，而蔡英文也的確很擅長把外交與國安危機逆向操作成自己的政治紅利，但無論如何，這些都無法美化蔡英文任內已經失去八個邦交國的難堪歷史紀錄，也無助於緩和台灣走向地緣政治競爭最前沿的風險，更難以彌補國家主權與尊嚴受損的傷害。

蔡英文任內友邦數再創新低，只剩14國。但自2019年台灣接連與索羅門群島和吉里巴斯斷交後，外交雪崩之勢似乎暫時止血，今年甚至在和立陶宛的關係上小有斬獲；其中很重要的關鍵，是蔡政府找美國當靠山。從太洋洲到拉丁美洲，台灣的邦交國幾乎主要都靠美國穩住；不僅馬紹爾、宏都拉斯全賴美國力撑，蓋亞那「台灣辦公室」功敗垂成、巴拉圭差點不敵中共「疫苗外交」，以及最近在波羅的海略見突破，背後皆見美國身影。

純就維持邦交國數字來看，蔡英文把外交都外包給美國，當然是一條最簡便的捷徑。尤其美國川普政府與中國大陸從貿易戰打到科技戰，演變成地緣政治的抗衡，拜登政府上台後，美中競爭態勢基本不變，台灣完全扈從美國，外交也能藉此搭上順風舟；然而一旦逆浪便無以前行，甚至可能翻船。畢竟美國是從其全球戰略與國家利益出發，美國為台灣穩住拉美邦交國，也是在阻止中共進入後院威脅美國安全與利益；但是當美國制裁尼加拉瓜時，台灣如何期待美國還為台尼邦交護航？

因此，蔡英文說的沒錯，尼加拉瓜斷交的決定涉及複雜的國際政治與兩岸情勢；但是蔡英文說不出口或不敢說的是，當她把外交都外包給美國後，台灣失去自主性，只能被綁上美中對抗的火線，這就注定了台灣的命運更將隨著地緣政治與國際情勢的變動而飄搖。外交如此，國防也拉起警報。台灣已經是美國最大的年度軍售客戶，美國國會議員推動的對台軍事融資法案，更形同要台灣「國防外包」美國，但美國卻從未明確允諾出兵保台。抗中而未必能保台，還先以國家自主性的喪失為代價，這毋寧是台灣主體性的一大諷刺。

毫無疑問，台美關係有著無可替代的重要性，台灣的國防更不能須臾鬆懈，但這並不意味台灣必須放棄外交與兩岸關係的自主性。然而，蔡政府對內去中，對外抗中，兩岸關係越糟，台灣就越仰事美國，國家自主性逐步淪喪。外交部宣布與尼加拉瓜斷交，強調是為維護國家主權和尊嚴；但國家主權和尊嚴，在蔡政府「外交外包」美國後，就不復操之在我了。

蔡英文 尼加拉瓜 邦交

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