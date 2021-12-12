海峽論壇開幕 朱立倫：盼兩岸對話代替對抗

國民黨黨主席朱立倫（中）未出席海峽論壇，但表示希望兩岸用對話代替對抗、用交流代替惡意傷害。(記者季相儒／攝影)

第13屆海峽論壇昨天在廈門開幕，大陸全國政協主席汪洋出席致詞時，以「信心、決心、初心」三項聲明說明大陸推動兩岸關係和平發展、推動兩岸和平統一，為台灣同胞做實事的舉措不會變，不要低估大陸遏制台獨和外部勢力干涉的堅定意志。

國民黨 主席朱立倫未出席論壇，僅預錄影片隔空現身。他昨受訪表示，希望兩岸用對話代替對抗、用交流代替惡意傷害，這是國民黨的堅持，也期盼在大陸的台胞、台商及台生，權益都能獲保障，兩岸和平發展愈來愈好。對中共 長期打壓中華民國 的外交空間，朱也說感到非常遺憾。

汪洋強調，和平解決台灣問題的政策就是「一國兩制」的科學構想，「不要指望我們吞下損害國家主權安全發展利益的苦果，任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心」。他說，大陸將推動兩岸關係和平發展、融合發展，壯大兩岸共同市場，

汪洋在講話中多次強調大陸反「獨」促統的決心，稱現在台灣當局挾洋自重、玩火自焚，總有一天會自食惡果。他並呼籲台灣同胞，要把握時與勢，堅持一個中國原則和九二共識，與「台獨」勢力畫清界限。

針對汪洋的致詞，陸委會表示，中華民國台灣是主權國家，兩岸互不隸屬，民主台灣的未來與發展，中共專制政權無權置喙與參與，台方也絕不接受其自欺欺人、蠻橫設定的兩岸關係發展路徑。

朱立倫透過預錄影片致詞，他表示，將秉持中國國民黨的黨章、黨綱的規範，以民眾福祉為己念，繼續推動兩岸和平發展。

朱立倫表示，在疫情肆虐下，對長期在兩岸往來的台商、台胞、台生、陸生、陸配，真的非常辛苦，國民黨會秉持初衷，除妥善照顧在台陸生、陸配以外，也要為在大陸經商、工作、生活、求學的台灣同胞增取應有的權益保障。