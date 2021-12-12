論壇續辦 汪洋親自出席表達對台立場不變

大陸全國政協主席汪洋。(記者賴錦宏/攝影)

在國民黨 主席、副主席不能親自到廈門下，中共 中央對台小組副長汪洋打破對等慣例，親自出席海峽論壇，且大陸對台系統、福建省高層全員出動，汪洋選擇在兩岸關係最緊張、最微妙、最關鍵的此刻出席，就是要向外界展示，北京 對兩岸交流交往的重視與實踐，堅持兩岸和平統一的決心與政策不變。

海峽論壇是兩岸民間最大規模交流活動，這次因疫情延到12月舉辦，國民黨主席朱立倫、副主席夏立言都無法親自到廈門出席，事前不少人猜測，汪洋將和去年一樣只會「視訊」與會，規模也將縮小。但汪洋不但率眾多官員親自出席，論壇內容也恢復2019年規模。

在台灣四大公投前夕、台灣參與美國主辦的民主峰會、台尼斷交，大陸出手重罰遠東後，汪洋的出席當然具有相當政治意義：表達中共堅定的對台立場，包括一個中國、九二共識和堅持和平統一的政策不變，加大兩岸交流交往，心靈融合、經貿合作的發展政策不變。這樣的宣示，自然有助於兩岸關係的和緩。

「論壇繼續辦、汪洋親自出席，足以說明大陸的態度」，福建省一位省級官員表示，福建是對台前沿，中共總書記習近平更在福建當地工作長達17年半，福建和廈門都把舉辦海峽論壇視為年度大事。無論民進黨政府是否阻擋、干擾，未來還是會繼續堅持下去。