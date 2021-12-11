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新聞評論／華航新客機塗裝 狠揭民進黨「正名」騙局

聯合報社論
華航去年引進新貨機777時，CARGO的C字裡面有台灣圖樣，曾被綠營痛批是「大C吞台灣」。 （圖：華航提供）
華航去年引進新貨機777時，CARGO的C字裡面有台灣圖樣，曾被綠營痛批是「大C吞台灣」。 （圖：華航提供）

華航最近自德國迎回首架A321neo窄體客機。新機交機一向是航空公司行銷的絕佳時機，必定敲鑼打鼓昭告天下；但這回華航卻僅以一紙新聞稿低調說明，更罕見地未公布機身塗裝。華航何以選擇「錦衣夜行」？原來，這架新客機事先取得政府高層默許，仍維持舊有標準塗裝，未增加「台灣意象」設計，因此不想張揚。這也狠狠拆穿了蔡政府去年喧嚷一年的「華航正名」事件，不過是一場打假球的鬧劇，折損的卻是華航競爭力與投資大眾的權益。

去年新冠疫情爆發後，台灣因為防疫得當，蔡政府展開援助各國防疫物資的「口罩外交」，並由華航協助載運。當時，華航機身上的「China Airlines」字樣，加上華航援例在貨櫃上掛著企業識別標誌的外布，「China」這個字讓行政院長蘇貞昌覺得刺眼，認為易遭國際誤認成「中國」。當時的交通部長林佳龍立刻機敏表態，支持華航改為「台灣航空」。蔡總統隨後也要求，華航要有足夠的辨識度，綠委更大敲邊鼓。當時全球疫情延燒，各國航空業都在滅頂邊緣，蔡政府卻把心力全放在華航正名，把意識形態看得比人民健康及經濟還重要。

華航因名字的「原罪」，每逢民進黨執政，就會被要求正名。扁政府時代也上演過正名運動，但因涉及航權、航約將使華航「飛不出去」，最後才作罷。民進黨把「正名」運動當成選票提款機，時不時就要演一次，其實早被看破手腳。去年林佳龍要改名時，國民黨還設計了「華航改名計時器」揶揄他，就是「笑你不敢」。果然，蔡政府口頭上喊得震天價響，實則民進黨團卻一再拖延去年4月即已逕付二讀的「華航正名公決案」，直到7月立院臨時會最後一天，才表決通過要求強化華航「台灣意象」的國際識別，露出首鼠兩端的真面目。

為因應這項要求，華航去年底引進三架波音777F貨機，在機身CARGO的「C」字加入台灣圖形，卻被綠營嫌「不夠台」，黨內派系湧言會還痛批這是「大C吞台灣」，搞得華航裡外不是人。防疫期間，不論蔡政府要打口罩外交，或派遣包機載回染疫國人，多由華航協助運送，蔡政府藉此營造「Taiwan can help」光環。然而，執行國家任務的華航卻連企業識別標誌都挨轟，動輒得咎，也難怪內部瀰漫不平之氣。

面對全球大疫，身處海嘯第一排的航空業幾乎全倒；在此情況下，華航得以續命還能創造不錯的營收佳績，就是靠著21架貨機夜以繼日全球派飛。去年華航好不容易新增三架貨機，卻因擔心機上新塗裝的「台灣意象」過於敏感，遭陸港澳等地禁飛或遣返，只好避免派這三架貨機飛大陸及香港等黃金航線；如此一來，不僅造成機隊調度困難，也造成巨額營運損失。這些問題，都是政府推動正名前即可預見，但蔡政府為吸納「抗中保台」的選票，犧牲華航利益也在所不惜。

但別忘了，華航雖是具公營色彩的企業，也是一家上市公司，政府動輒以政治利益與意識形態介入經營，不僅違反公司治理原則，更罔顧投資大眾權益，平白耗損華航的競爭力。

經過去年華航貨機新塗裝事件，蔡政府總算認清國際現實，決定「默許」華航新客機維持「紅梅揚姿」的標準塗裝，不再堅持添加台灣意象。即使如此，卻又怕被外界發現，因此要求華航低調再低調。這不就是另類的「大街罵人、小巷道歉」？華航新客機維持舊塗裝，讓人看清政府的正名運動不過是一場自欺欺人的騙局。

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