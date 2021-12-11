海峽論壇今開幕 朱立倫錄影賀辭盼兩岸以對話代替對抗

國民黨主席朱立倫午到苗栗縣竹南鎮參加「1218螞蟻雄兵」公投宣講， 宣講前並在頭份、竹南以車隊掃街。（圖：民眾提供）

海峽論壇今天開幕，國民黨 主席朱立倫今天上午呼籲兩岸用對話代替對抗、用交流代替惡意傷害，這是國民黨的堅持。朱立倫表示，海峽論壇是兩岸民間交流的平台，他這次沒辦法出席和視訊，但周三已錄影表達祝賀之意，也期待兩岸用對話代替對抗。

國民黨主席朱立倫上午到苗栗縣竹南鎮參加「1218螞蟻雄兵」公投宣講， 宣講前並在頭份、竹南以車隊掃街。（圖：民眾提供）

朱立倫上午到苗栗縣竹南鎮參加「1218螞蟻雄兵」公投 宣講， 宣講前並在頭份、竹南以車隊掃街，針對媒體詢問尼加拉瓜斷交一事，朱立倫痛批尼國政府背信忘義，公然忽略台灣這麼多年來對該國的協助和幫忙，他對此感到非常的憤怒，也對中共長期打壓中華民國 的外交空間到非常遺憾。

國民黨主席朱立倫（中）上午到苗栗縣竹南鎮參加「1218螞蟻雄兵」公投宣講， 宣講前並在頭份、竹南以車隊掃街，呼籲民眾支持四個同意票。（圖：民眾提供）

他強調，國民黨對於任何關於中華民國主權及自由民主的立場一定堅持到底，希望兩岸用交流代替對抗，尤其是民間交流，海峽論壇是民間交流的平台，他在苗栗沒辦法出席和視訊，但周三已錄製簡單的賀辭，表達希望兩岸用對話代替對抗，也期盼在大陸的台胞、台商及台生，權益都能獲得保障，兩岸的和平發展愈來愈好。

朱立倫上午苗栗縣議長鍾東錦、前縣長劉政鴻及立委陳超明、徐志榮等人陪同下在頭份、竹南以車隊掃街，並高喊「四個都同意、台灣更美麗、大家一起來努力、我們一定會大勝利」口號，呼籲民眾1218團結出發 ，公投時投下四個同意票。