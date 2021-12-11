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外交部變斷交部？任內斷交6國 總統府：吳釗燮不用辭

記者蔡晉宇、張文馨／台北11日電
尼加拉瓜10日第二度與中華民國國斷交。圖為蔡英文總統（左）2017年出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉（右）就職典禮。（圖：總統府提供）
尼加拉瓜10日第二度與中華民國國斷交。圖為蔡英文總統（左）2017年出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉（右）就職典禮。（圖：總統府提供）

尼加拉瓜昨宣布與中華民國斷交，朝野立委都喊出外交部長吳釗燮該扛起政務官負責。總統府發言人張惇涵表示，尼加拉瓜與中華民國斷交，並迅速與中國復交，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊；因此蔡英文總統認為，沒有請辭問題。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰表示，蔡政府執政五年半以來，已經斷交八邦交國，且在吳釗燮任內已經斷交六國，應破金氏紀錄，可說是世界上最了不起的斷交部長，呼籲吳要知所進退，並指長期疲勞對飛行員來說是危險的狀況，「吳釗燮應該休息了」。

國民黨立委陳以信批評，蔡政府執政後兩岸關係惡化、國際關係不穩，上任至今已斷八個邦交國，並退出兩個國際組織，對中華民國國格造成嚴重傷害，蔡英文應公開道歉，吳釗燮應下台負責。

民眾黨立委張其祿說，政府應有整體做法，不是像在「賭運氣」，外交部長吳釗燮以台獨頑固分子驕傲，本業外交卻沒顧得很好，「外交部變成斷交部」，乾脆當陸委會主委比較合適。連民進黨立委羅致政也說，「政務官該負政治責任」。

知情人士透露，尼國選後內外情勢動盪，外交部有掌握到中國大陸接觸尼國、尼國部長前往對岸，但這次斷交狀況跟過去不同，以前是先跟中華人民共和國建交，再宣布與中華民國斷交，這次反過來先跟中華民國斷交，再與中華人民共和國建交，「很可能是因北京要求，避免雙重承認問題」。

白宮籲民主國家擴大與台往來

有關尼加拉瓜與中華民國斷交，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）10日表示，這項決定（指尼加拉瓜總統奧蒂嘉外交轉向）使尼國人民失去台灣這位可信賴的民主夥伴，美國呼籲所有重視民主體制的國家，擴大與台灣的往來。

美國國務院更早之前也就此事發表聲明，稱此舉剝奪了尼加拉瓜人民在民主和經濟成長的堅定夥伴（台灣），美國鼓勵所有珍視民主機制、透明、法治和為人民推動經濟繁榮的國家，擴大與台灣的交往。

中華民國 尼加拉瓜 白宮

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