新聞評論／吳釗燮若下台 就是在罵「老美錯了」

尼加拉瓜宣布與中華民國斷交，台北天母使館特區已將尼加拉瓜國旗卸下。（記者余承翰／攝影）

尼加拉瓜 宣布跟中華民國斷交，朝野立委都認為外長吳釗燮該扛責下台。但總統府發言人張惇涵說，尼加拉瓜跟台方斷交，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊，所以蔡英文 總統認為，沒有請辭問題。

吳釗燮當然沒有下台問題，因為吳釗燮執行的就是蔡英文的外交政策，如果吳釗燮該下台，蔡英文就算因為任期保障，沒有下台問題，也得下罪己詔，向民眾謝罪，還要承諾痛改前非！

蔡英文的政策是什麼呢？將台灣綁在美國反中的列車上，急急地向中國大陸衝過去。所以，台灣現在是美國重要的地緣政治工具，美國打的一張接著一張的「台灣牌」，蔡英文可說是全盤接受，一句話都不曾吭過，一個眉頭都不曾皺過。

在這個情況底下，台灣就是美國，所謂蔡英文的外交政策也不是蔡英文自己的政策，而是美國下的指令；要是吳釗燮得下台，那就不單是承認吳釗燮錯了，也不是蔡英文錯了，而是罵老美錯了。就是蔡英文在告訴老美，這一整齣的抗中大戲，台灣不能再奉陪了。

說得再赤裸一點，如今之台灣，就是在戲台前被吊著透明絲線擺弄的傀儡，真正的影武者、提著絲繩操控這一只戲尫的就是美國，吳釗燮要是下台，就是往華府的臉上招呼，蔡英文可擔待不起。

尼加拉瓜斷交，就選在民主峰會開的兩天之間的中場，時間精準地連要說它與峰會無關，裝著若無其事都不可能。這可以看出，這件事情就是美中之間的較量，沒有別人的事。

不過，美國在這個民主峰會上不但聯合百來個國家去圍堵中國大陸，還找來中國認為是其領土一部分的台灣參加，好好地羞辱它一頓；那中國的反制之道也就只好找台灣算帳了，就拿下台灣在美國後院的一個邦交 ，讓台美臉上也只能一陣鐵青了！

但整件事的本質雖是美中的較量，卻非常明顯地表現為台灣的外交重傷害。台灣紮紮實實地丟掉了一個邦交國，而且算是中美洲一個不小的國家，而不只是阿拉伯數字從15減為14而已。這呈現出一個清晰可辨的邏輯：美中的大國較量，台灣這種體格嬌小的個體就不要強出頭了，否則很容易被撞得、踩得、壓得粉身碎骨！

至少蔡英文必須為這個判斷向台人認錯，因為她的選擇是在大國爭雄時，充當別人的馬前卒，以至於這幾年台海戰爭危機不斷升高之餘，還接連地失去邦交國。而失去邦交的真正意涵是，台灣自己所不斷建構的自我認同也因此迅速地粉碎與瓦解

然而，這還不是最糟糕的部分，最糟糕的是，如果這個路線繼續下去，終於招致一場戰爭時，現在笑臉迎人地歌頌台灣民主的那些所謂盟友，可能並不會伸出援手。台灣必須認真思考，自己真的能夠單獨面對殘酷的戰火嗎？