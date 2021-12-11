黑白集／只聞抗中 未見保台

尼加拉瓜10日宣布與中華民國斷交，台北天母使館特區已將尼加拉瓜國旗卸下。(記者余承翰／攝影)

當全台把焦點都放在政權剛輪替的宏都拉斯，沒想到，10日傳來斷交消息的，卻是其鄰國尼加拉瓜 。接下來的事，大家都很熟悉了：外交部表示痛心與遺憾，宣布停止援助該國；蔡英文 總統則稱外長吳釗燮「沒有請辭的問題」，並稱走向世界的決心不會改變。

少一個邦交 國，也許不必太緊張；斷的是尼加拉瓜，也可推給美國對該國影響「不夠力」。但蔡政府五年多來，台灣斷了八個邦交國，使邦交數從22國減至14國，降到歷史最低水位。蔡英文不斷揮霍我們的外交資產，卻未能建立任何新邦交，此刻還在那裡袒護吳釗燮，這個政府還有任何「責任政治」的精神嗎？

蔡英文的文青語言大家聽多了，但所謂「走向世界的決心不變」，到底在說什麼？幾十年來，台灣時時刻刻不都在走向世界？10月間，駐尼加拉瓜大使吳進木申請退休，其實就是一個警訊；果然，新大使李岳融上月才就任，台灣就「被斷交」。其間奧妙，吳釗燮有掌握嗎？

中國大陸在拜登召開「民主峰會」之際奪台灣邦交，時機當然是刻意挑選。問題是，蔡政府高唱「抗中保台」，人們看到的卻只有不斷的「抗中」挑釁，而未見有效的「保台」防衛，才會使外交陣線一再被攻破。這只抗不保的外交政策，台灣難道要以「零外交」走向世界？