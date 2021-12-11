讓扁苦等、晤馬流會…5度放元首鴿子 奧蒂嘉把台當備胎

尼加拉瓜政府去年派出24歲的李蜜娜（左）擔任駐台大使，話題性十足，但已被視為警訊。（圖：總統府提供）

尼加拉瓜 昨第二度與中華民國 斷交，巧合的是，兩次斷交都是在尼加拉瓜總統奧蒂嘉主政時期發生。綠營人士說，奧蒂嘉所屬政黨桑定民族解放陣線，意識形態傾左翼政權，對美關係時好時壞，但始終保持一定距離；奧蒂嘉二度掌權後，對台關係對他一直是處於「備胎」狀態，包括對中華民國總統出訪的熱切程度、派出年僅24歲大使駐台，都是觀察指標。

日前辭世的外交部前部長歐鴻鍊曾擔任駐尼國大使，他在回憶錄裡披露，當年尼國財政困難，不斷向台方要求金援；書中也提到，一旦尼國與台斷交，北京可以尼國為基地，向其他中美洲國家滲透，也提到奧蒂嘉個人爭議風格。

奧蒂嘉1979年首度成為尼加拉瓜掌權者，上任初期與美關係不差，但雷根政府上台後，美方拒絕承認其左翼政權，因資助尼國反政府游擊隊，進而爆發內戰，台方也參與游擊隊。奧蒂嘉憤而在1985年首度與台斷交，1990年尼國政府才再度承認中華民國。

2006年奧蒂嘉再次掌權，對台態度曖昧，被視為可能倒向中國大陸的中美洲國家之一。前總統陳水扁 訪問尼國時，奧蒂嘉曾在兩國峰會中讓陳水扁苦候十個小時。

2009年6月，時任總統馬英九原定在薩爾瓦多會見奧蒂嘉，但三度流會；同年7月，馬出訪尼加拉瓜，奧蒂嘉未接機，又缺席國宴，五度對中華民國元首「放鴿子」。

2017年蔡英文總統出訪尼加拉瓜時，奧蒂嘉在沒有通知台方情況下，讓當地媒體直播自己與蔡總統的會晤，且事前遲遲未能給予確切會面的時間。奧蒂嘉一面與台灣交好，但也私下與中國大陸接觸。

尼加拉瓜興建棒球場也曾惹出外交風波。2010年台原計畫援助3000萬美元協助尼國興建國際水準棒球場，但2014年尼加拉瓜發生嚴重地震、水災，經雙方同意，款項改用於災後重建。2017年球場落成，卻傳出奧蒂嘉故意將啟用典禮提前一天舉辦，是要讓外交部次長劉德立來不及參加。

尼加拉瓜對台態度曖昧也體現在駐台大使人選的選定。奧蒂嘉政府去年派出年僅24歲的李蜜娜擔任尼加拉瓜駐台特命全權大使，李蜜娜留學台灣，加上外型亮眼，話題性十足。但涉外人士指出，派出外交資歷較淺人員擔任大使的作法，在國際上並不常見。