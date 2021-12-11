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民主峰會淪圈地角力 恐傷美威信

記者張文馨
美國總統拜登9日透過視訊在首屆民主峰會開場致詞。（美聯社）
美國總統拜登9日透過視訊在首屆民主峰會開場致詞。（美聯社）

由美國發起的民主峰會，一開始就被外界視為「圍堵中國」的戰術，中國大陸也打著民主旗號另闢戰場，導致主辦方設定的「盛會」，淪為敲鑼打鼓的「美中互相圈地運動」，反讓受邀者怕被貼上標籤而望之卻步；雷聲大雨點小的結果，很可能斲傷美國領導威信，不利拜登政府整體外交布局。

拜登今年一月重返歐洲後，就再三向盟友保證「不要求大家在美中之間選邊站」，但民主峰會遭華盛頓郵報質疑，與會成員的民主品質良莠不齊，且不脫地緣政治考量，讓外界看到美國為團結盟友夥伴，對抗中國大陸的圖窮匕見。

民主黨政府上台後，外交動作頻仍，無論雙邊或多邊聯合聲明，應對新冠或強化供應鏈等針對特定議題的會議，基本上各國和企業都很給面子出席，唯獨這次民主峰會，拜登竭力吹拉彈唱，具體共識結論猶未可知。

美中密集競爭，從聯合國組織、疫苗援助到台灣議題，經常亦步亦趨，雙方大動作或少，小動作卻不斷；這次美國的民主峰會登場前，中國大陸搶先一步開了「民主論壇」，如此拉幫結派畫分陣營，對於被迫入夥的國家來說，實質利益和副作用又該如何計算？世界各國的期待，與其說「有效和陸方競爭」，應是「避免美中陷入冷戰式的集團對抗」。

不過，民進黨政府一開始就高調宣傳，強化自己亞洲民主燈塔的形象，在軍事和外交壓力環伺的狀況下與美國交心，卻無力打開兩岸溝通管道。

駐美代表蕭美琴和拜登等民主盟友「同框」的這一天，尼加拉瓜選擇和中華民國斷交，與中華人民共和國建交，映照的正是國際政治現實下的「民主價值」與「國家利益」；台灣不是唯一面臨這道難題的國家，世界各國亦如是。

「民主」為美國為重返世界所高舉的旗幟，卻在激烈大國競爭的狀態下被稀釋和轉化，可能並非拜登這個政壇老將所願，他更該憂心的是，這場峰會落幕後，美國的領導威信如何維持，是否還能聯合世界各國與中國大陸抗衡？

拜登 民主峰會 中華民國

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