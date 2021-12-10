吳釗燮任內斷三成邦交國 藍：比率世界最高

尼加拉瓜二度宣布與台斷交，是蔡政府任內第8國，外交部長吳釗燮任內第6國。國民黨團總召費鴻泰揶揄，吳很了不起，任內斷交三成邦交國，比率應是世界外交部長最高。(記者周志豪／攝影)

尼加拉瓜今二度宣布與台斷交，是蔡政府任內第8國，外交部長吳釗燮任內第6國。國民黨 立院黨團總召費鴻泰上午揶揄，吳很了不起，任內斷交三成邦交 國，比率應是世界外交部長最高，應破了金氏紀錄，斷交部長會不會變亡國部長就不知道。

費鴻泰表示，現在不知道要恭喜吳釗燮還是怎麼辦，一個外交部長可以厚顏無恥，任內斷交6國還坐在那個位置，讓大家指指點點稱他是世界上最了不起的斷交部長，對中華民國 與中華民國人民也是一種羞辱。

費鴻泰說，外交不是吳釗燮一人的，而屬全中華民國2350萬民眾，吳應知所進退；吳若真那麼想當官，麻煩蔡總統給他一個榮譽外交部長就好，擺在那不要再接觸外交事務；若吳這麼眷戀這個位置，中華民國的前途大家可以去想像。

費鴻泰表示，台灣的外交困難重重大家都知道，蔡總統任期還有2年半時間，吳釗燮應下來休息，讓另一個好的機長飛飛看，長期疲勞可能對飛行員而言是危險的狀況。

國民黨立委江啟臣表示，之前提醒外交部，友邦宏都拉斯因內部選舉邦誼恐有變數，結果現在宏國保住了，但卻失去了尼加拉瓜，外交部應徹底了解原因，駐外館處到底有沒有掌握相關資訊？斷交前有沒有嘗試挽救？

江啟臣說，尼加拉瓜雖過去也曾跟中華民國斷交過，但這次斷交的前兆是什麼？是否是因最近尼國本身內部選舉，以及尼國與民主陣營的關係，外交部應好好深究，國安高層應該徹底了解，否則這等於是在沒有掌握狀況下斷交、失去一邦交國。

江啟臣批評，過去希望兩岸、台灣對外與邦交關係間，不要呈現零和關係，能達到某種程度雙贏，前總統馬英九時代做到了，但蔡英文總統時代似乎做不到，把兩岸與邦交關係變成是一種零和的關係，這是國人相當不樂見的。

費鴻泰也提到，以前國民黨執政時，民進黨一天到晚批金援外交，但馬英九主政時外交部預算逐年降低，援外金額在外交委員會機密會議都提供檢視；這幾年外交部預算又逐漸提高，機密會議卻不會拿出援助國清單，誰要檢討？