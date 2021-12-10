黑白集／草根的海峽論壇 蔡政府為何最怕？

第13屆海峽論壇12月10日將在廈門開幕。圖為論壇主會場廈門國際會議中心外景。(中新社)

蔡政府最怕的兩岸論壇是哪個？既非「國共論壇」，也不是「雙城論壇」，而是只請小老百姓參加、今又再度登場的「海峽論壇」。每年時間一到，陸委會就會貼出公告說，這是中共大型統戰平台，警告民眾切莫參與，好像人一參加就會中邪；接著就附匪投共，在台灣搞顛覆破壞。

這是海峽論壇獨享的桂冠，別的論壇只能羨慕嫉妒。這個隔著海峽在福建辦的活動，連一隻鳥都飛不進來，卻能讓陸委會膽顫心驚，不得不讓人對它刮目相看。今年政府恐懼又擴大了，連視訊都說不宜，證明海峽論壇的法力再升級，憑視訊都能統戰哩。

歷年海峽論壇的議程，都是些平凡無奇的節目，無非百姓或婦女論壇，或是同名村庄聯誼、書法鑽研、親子讀經等再草根不過的活動。這類統戰手法，幫民進黨 提鞋都不配，陸委會卻怕成此等模樣，玄虛究竟何在？

害怕民眾發現真相罷了！民進黨積20年之功，終於將台灣人腦補成島上的土生民族，不止忘記炎黃子孫的源流，還跟南島民族結成一家親。這種手法，也夠讓北京 瞠乎其後了。但若讓民眾渡海交往，覺察一水之隔的彼岸才是原鄉，這條戰線不就瓦解了？

蔡政府把台海搞得兵凶戰危，還不讓人民為和平而交流；一邊參加民主峰會 ，一邊關公民禁閉，真是全球表率！