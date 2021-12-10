蔡英文任內斷交8國剩14邦交國 教廷、宏都拉斯也危險

尼加拉瓜宣布與中華民國斷交，天母使館特區已將尼加拉瓜國旗卸下。(記者余承翰／攝影)

尼加拉瓜 政府今天宣布，與中華民國斷絕外交關係。尼加拉瓜是蔡英文 總統任內第8個斷交的友邦，目前友邦的數量只剩14國。蔡英文今早出席原住民委員會成立25周年活動，致詞時提及尼加拉瓜今宣布斷交一事，她表示，台灣民主越成功，國際支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大，但我們堅信，無論是外交施壓或文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由，堅持走向世界，堅持參與國際民主社群的決心和努力。

回顧歷史，自中共建政後，台灣就經歷多次斷交潮，近代數任總統李登輝、陳水扁、馬英九等人任內，邦交 國雖有起伏，但整體仍呈現下降趨勢，包括教廷、宏都拉斯等，近期也都傳出邦交不穩消息。

中華民國近30年來的邦交國數量，從李登輝時期最多達31國，自1988年起不斷銳減，陳水扁時期邦交國仍降至23國；馬英九時期實行「活路外交」，僅與甘比亞斷交，維持住22個邦交國；蔡英文上任以來，陸續斷交友邦包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯等。

近年台灣與友邦邦交不穩時有所聞，10月底外媒報導，中國大陸要求教廷與台灣斷交換取梵中建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，大陸未同意，情勢陷入僵持。外交部發言人歐江安則表示，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通。

另一友邦宏都拉斯在總統大選期間，反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若勝選將與中國大陸建交，與台灣斷交。宏都拉斯上月28日總統大選最終結果，卡斯楚勝出。一名美國國務官員向媒體表示，已向宏都拉斯所有主要（總統大選）參與者明確表達，想要看到台宏關係持續下去。