民主峰會期間尼國與台斷交 涉外人士：時機刻意

尼加拉瓜政府宣布與中華民國斷絕外交關係。台外交部入口的尼加拉瓜國旗馬上被收走，只剩下14面邦交國的旗幟。(記者蘇健忠／攝影)

尼加拉瓜 政府今天宣布，與中華民國 斷絕外交關係，中華民國邦交 國剩下14國。涉外人士表示，尼加拉瓜選擇斷交的時間點在海峽論壇前夕，且是在美國舉辦民主峰會期間，無非是對國際民主社會的挑釁。

據了解，尼加拉瓜與台斷交有其背景因素。尼加拉瓜在11月大選中，由於爭取連任的奧德嘉政府在選舉過程中打壓反對派可能總統候選人，更逮捕異議人士等，讓奧蒂嘉在爭議聲中當選後，國際民主社會普遍譴責與制裁，至今包括美、英、歐盟及美洲國家組織（OAS）等40餘國及國際組織均拒絶承認尼國選舉結果，國際制裁也使尼國經濟壓力劇增。

由於經濟壓力劇增，迫使奧蒂嘉政府採取更強烈的抗議與反擊，具體作為就是與中國等威權集團更加靠攏。除主動宣布退出美洲國家組織之外，日前接二連三指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，並派財政部長訪問俄羅斯簽署協議進行核能方面的合作等。

涉外人士指出，台灣身為民主陣營的一員，曾呼籲尼方應遵循民主機制處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。尼加拉瓜除主動退出美洲國家組織，接觸中國威權集團之外，在其宣布與台斷交的時間點挑在敏感時機，也有刻意的意味。

這是尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次都是奧蒂嘉主政期間做成。駐外經驗豐富的前大使、民眾黨國際事務部主委趙麟分析，「針對美國可能性大過台灣」。

趙麟指出，70多歲的尼加拉瓜總統奧蒂嘉，在1980年代屬桑定游擊隊，當時美國與蘇聯的冷戰為最高峰時期，桑定游擊隊又受到蘇聯支持，加上尼加拉瓜位於美國後院，所以奧蒂嘉一直是美國的頭痛人物；而奧蒂嘉雖已連任尼國第四任總統，但在尼國內部是相當受爭議的人物，幾次選舉都有做手腳的傳聞，很多反對派不斷要求他下台。

趙麟分析，美國這一兩年為了協助台灣維護邦交國關係，到處遊說台灣邦交國，但顯然對尼加拉瓜沒有成功，而此次斷交，相信美國事先不知道，也無從知道，因為以前美國跟奧蒂嘉就不合，加上奧蒂嘉年紀大，意識形態也不會改變；另外，在斷交說明中可看見符合北京需要，加上尼加拉瓜經濟不佳，奧蒂嘉要穩住經濟才能鞏固人民支持，「從這方面推論，大陸應該有給若干誘因」。

趙麟提醒，兩岸關係如此嚴峻，中共一定會持續想方設法挖台灣邦交國，這兩年是外交情勢最嚴峻的時候，「尼加拉瓜不是第一個，也不會是最後一個」。

尼加拉瓜駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）去年10月才剛到任。年僅25歲的她曾是台灣獎學金的受獎生，2018年畢業於銘傳大學國際學院國際企業系，後被派任尼國常駐聯合國日內瓦分部代表團參事，今年抵台擔任駐台公使。

蔡英文接受李蜜娜呈遞到任國書時說，李蜜娜兩國合作計畫最佳見證人，相信未來也會是最強推手；李蜜娜則提到，蔡英文總統2017年訪問尼加拉瓜時，尼加拉瓜總統奧蒂嘉曾表示與蔡英文有如兄妹，而台灣對尼加拉瓜而言，不僅僅是合作夥伴，更是摯友。此情此景對照如今尼國突然宣布與台斷交，格外顯得諷刺。