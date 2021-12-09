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美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

若俄出兵烏克蘭陸也趁亂動武 白宮：會阻北京武統台灣

台灣新聞組／台北9日電
俄烏邊境武裝對峙 恐牽動台灣 製表／陳韋廷
俄烏邊境武裝對峙 恐牽動台灣 製表／陳韋廷

白宮國家安全顧問蘇利文7日表示，美國將從外交和嚇阻的角度，採取一切行動，確保中國大陸無法武統台灣，並抵禦烏克蘭遭俄羅斯入侵。國務卿布林肯則在華爾街日報舉辦的論壇表示，北京不滿足於台海現狀，對台採取不同做法，美國將持續依循一個中國政策與台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛。

美國總統拜登與俄羅斯總統普亭7日舉行視訊峰會，蘇利文在白宮說明峰會成果時，被問到如何應對「俄羅斯入侵烏克蘭的同時，中國武統台灣」，他說，將採取一切可能的威嚇與外交行動，確保台灣永遠不會發生這樣的狀況，並致力避免烏克蘭遭入侵，「這是我們目前的政策目標，這是我們目前採取的步驟」，也是拜登向普亭傳遞的訊息。

美國政府近日頻頻示警台灣安全，蘇利文說，過去八個月美國在印太地區所做的全部努力，就是為了避免發生任何情況讓大陸選擇動武。

布林肯7日表示，北京不滿足於維持了40多年和平的兩岸現狀，台灣擁有強大的民主與經濟，為全球貢獻良多，北京現在似乎想採取不同做法。布林肯說，美國長期遵循一個中國政策，落實台灣關係法，確保台灣有自我防衛能力。

此外，美國國會眾議院7日以以363對70票通過了新財政年度國防授權法，這項法案包含多項強化美軍實力以應對中國軍事挑戰的條款，包括授權為「太平洋威懾計畫」撥款71億美元，以及採取多項具體措施提升台灣的自衛能力，促進不對稱防衛能力。這項授權7680億美元用於國防支出的法案，比總統拜登向國會申報的國防預算額還高出250億美元。

法案中關於台灣的部分，主要在第1246至1249條。國會指出，美國政策是維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實的能力，並要求美國國防部長遞交台灣防衛能力評估報告，協助台灣發展不對稱防衛能力，並加強美國國民兵與台灣合作。

拜登 北京 布林肯

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