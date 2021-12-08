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新聞眼／美民主峰會沒邀蔡英文 考量北京反應

記者 張加
美國召開線上「民主峰會」未邀請蔡英文，被指因考量北京反應。（本報資料照片）
美國召開線上「民主峰會」未邀請蔡英文，被指因考量北京反應。（本報資料照片）

美國總統拜登將召開線上「民主峰會」，美國常說台灣是先進民主政體、世界上一股良善力量，不邀請理念相近的夥伴，說不過去，問題在於參加的人。

美國國務院公布邀請名單後，台方隨即宣布將由政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴參加，讓不少期待蔡英文總統親自參與的人士失望；然而，這應是經台美共同討論，決定敏感性相對低的人選。

雖然台美官方不願承認雙方交流受中國因素影響，但相關安排仍難以避免考量北京反應，以及其他受邀國家可能面臨北京施壓。

這種狀況並不罕見，2020年初，時任美國國務卿龐培歐宣布成立「國際宗教自由聯盟」未邀台灣而惹議，且當時台灣副總統當選人賴清德正在華府訪問，引起不小討論。

華郵專欄作家當時撰文稱，部分美方官員試圖安排賴清德出席成立晚宴，卻未獲同意，主因北京對多個參與國家施壓，確保台灣被排除在外。

這次民主峰會，美國國務卿布林肯3月便承諾會邀台灣，北京早知情，仍被激怒，也影響到部分受邀國。華郵近日引述美方官員說法報導指出，峰會讓亞洲部分國家有些不安、矛盾，也希望避免陷入北京與華盛頓之間的地緣政治爭端。

關於邀請台灣參加民主峰會，美國資深官員回覆媒體的背景說明，三段文字中兩度提及「一中政策」。官員指出，台灣以符合美國「一中政策」的方式參與；唐鳳與蕭美琴參加，也符合美國的「一中政策」。

在不跨越紅線，以及考量美中關係、國際政治等因素之下，具有政務委員頭銜但敏感性較低的唐鳳成了務實選項，這也是台美非官方關係的現實。

北京 一中政策 民主峰會

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