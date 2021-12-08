台殺人槍手潛逃廈門 國台辦允諾遣回

台灣殺人槍手潛逃廈門，國台辦7日表示，為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，會將把嫌犯遣送回台。(本報資料照片)

新北市新店區男子何明勳上月返家遭「行刑式」槍殺，槍手黃泳群案發後搭機潛逃大陸廈門，外界關注能否遣返 偵審。大陸國台辦昨天表示將把黃嫌遣送回台，保障兩岸人民安全；對此，陸委會表達肯定，將配合陸方做好遣返相關事宜，雙方持續打擊犯罪，刑事局回應，確認相關訊息後會依程序辦理。

國台辦發言人馬曉光指出，台灣媒體上月23日報導，黃嫌持槍殺人後於22日搭乘廈門航空MF888班機抵達廈門，並接受防疫集中隔離，廈門市公安 機關獲悉立即展開調查，經訊問，黃嫌對槍殺何男一事供認不諱。

他說，為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門公安决定將黃嫌遣返回台。

陸委會回應，犯罪是世界公敵，希望未來雙方主管機關可持續透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，推動打擊犯罪工作，以保障兩岸人民權益及福祉，彰顯司法正義。

黃若順利遣返，依往例，刑事局會函文北京公安部，協調遣返時間、搭乘班機等細節，確認後派官警赴陸，在機場 空橋交接，帶回台交由新北警方偵詢。

廈門消息人士指出，大陸重視社會治安，尤其是重大殺人命案，兩岸輿論重視，把黃嫌送返台灣，是「一早就確定的事」。

黃泳群上月22日上午8點多涉守在何男新店山區別墅外，連開四槍打死何，10點不到抵達桃園機場，下午2點搭廈航出境；警方查出黃男身分，懷疑毒品糾紛買凶殺人，但黃已潛逃廈門。