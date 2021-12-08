共諜變洗錢明年宣判 向心夫婦境管再延8個月

向心(右)、龔青(左)夫婦被法官再禁離台八個月。(本報資料照片)

香港 籍中國創新、趨勢投資 公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」被控洗錢，一審訂明年2月24日宣判；向心、龔青審判中第一次限制出境到今天為止，台北地方法院合議庭對向心夫婦再限制出境8個月。

合議庭認為，向心夫婦涉及洗錢案尚未宣判，兩人都是香港公民，若返港不歸，將妨礙刑事訴訟程序，因此依法再對兩人限制出境，期限到2022年8月8日。

司法限制出境處分有兩種型態，一是羈押替代處分，一是延長處分，可以正式裁定書或以通知書寄給被告，以完備送達程序；合議庭決定將延長限制出境處分的通知書分別寄給向心、龔青與公訴檢察官 。

事實上，限制出境與否與刑案判決有罪、無罪與否，沒有必然關係，例如「新黨共諜案」一審判無罪後，被告新黨發言人王炳忠等的限制出境處分，就依然存在。

合議庭上月25日召開辯論庭，法官審問向心對限制出境意見。向心表示，台灣的檢察官把一生守法、熱愛台灣、投資台灣、納稅台灣的他送上法庭，希望限制出境能解禁。龔青說，盼洗錢鬧劇盡早結束，不要讓司法踐踏民權，她雖是家庭主婦，也有家庭責任，上有老，下有小，期盼回家抱一抱兩年多沒有擁抱的孩子。

公訴檢察官認為，向心、龔青洗錢犯罪嫌疑重大，不法利得多，唯恐兩人返港逃避司法審判，建議再限制向心、龔青出境。

向心與龔青被指控與自稱是「共諜」、一度在澳洲閃電式露臉的王立強是共犯，檢調2019年11月依國安法案由查辦；2021年2月卻調整法條改以洗錢罪偵辦，4月依洗錢罪起訴向心、龔青，至於檢方原本偵查的國安法案，不起訴。