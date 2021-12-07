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遠見高峰會／馬英九：中美競爭，台海處於不確定危險

文／2021遠見高峰會提供
前總統馬英九在遠見高峰會致詞。(圖：2021遠見高峰會提供)
前總統馬英九在遠見高峰會致詞。(圖：2021遠見高峰會提供)

2021第19屆遠見高峰會於 7日下午舉行閉幕典禮暨贈獎活動，特邀中華民國前總統馬英九出席擔任贈獎貴賓。

這場專題演講，由遠見．天下文化事業群發行人王力行引言。王發行提到，從2005年開始，馬英九就場場參與遠見高峰會，更在2015年時，獲頒「遠見領袖和平貢獻」獎的兩週後，馬英九就和中國國家主席習近平進行「馬習會」。當時，馬英九也以「遠見，真有遠見」進行題字。

前總統馬英九一開場即表示，非常開心再度參加，並希望這場演講能一起回顧台灣的過去、一起展望台灣的未來。

兩岸需要共識，才能打破僵局

接著，他直指目前台灣的三大問題。

首先，中美競爭的衝突，使得兩岸官方交流處於中斷交流的危機。中美貿易戰之下，使得台海處在不確定的危險。

他認為，目前兩岸交流完全中斷，稍有不慎，就很容易爆發危機。而過去五年來，政府在處理兩岸事務並沒有太大的發展空間。例如，近兩年，中國禁止台灣農產品進口等問題，便使許多農民備受困擾。

他提到過去在執政期間，曾簽署兩岸農產品檢疫等合作協議。因此，在面對突發狀況時，能提供解決問題的相關辦法。但目前兩岸中斷交流，加上像是告到世界貿易組織（WTO）等舉動，容易發生許多不必要的誤會。

今年是「馬習會」六週年，當時並沒有人認為兩岸會走向戰爭。然而，今年5月初，英國《經濟學人》雜誌的封面故事，已直指台灣是最危險的地方。對此，他很感慨，提到過去八年執政可能沒有什麼了不起的成果，但都以「兩岸和平、繁榮」為基礎。如今，狀況已大不相同。

未來若要舉行「蔡習會」，或是建立兩岸的溝通管道，都需要在一定的共識之下，才能打破僵局。

當前能源政策，難解決人民所需

「當前的能源政策，難以解決人民的需要，」這是馬英九直指當前台灣的第二項問題。

目前能源政策不僅不能解決人民所需，更和國安政策息息相關。他認為，發展更多核能發電，就較不會受到油價波動影響，使台灣有更大的發展空間。

如果不用核能發電，根本無法實現全世界希望達到2050年碳中和的目標，因此，核電對台灣有迫切的重要性。

他提起過去在大學和高中演講時，問台下的學生，「廢核」和「減碳」哪個比較重要，學生都回答「減碳」。

最後，他指出近期社會案件層出不窮，包含先前超商店員遭到攻擊，或是被搶等事件。而面對社會案件頻頻攀升，行政院長卻表示發一瓶辣椒水提供給店員防身自衛，這讓人非常困惑。

他認為，整頓社會治安並沒有這麼困難。過去在他任內，暴力、竊盜、酒駕的犯罪率，減少八成，比20年前還少。能達到這一切，都與他過去和行政院長、各縣市長，每月都會開治安彙報有關，其中涵蓋公安和交安，並嚴查重罰。

最後，他強調台灣遭遇的困難，並非沒有辦法解決，應該要面對問題，找到解方，一步步解決。

馬英九 減碳 超商

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