貿易戰讓大陸台商返鄉 帶動美台貿易激增

華爾街日報報導，美國與台灣的貿易正興旺成長。圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（本報資料照片）

華爾街 日報報導，美國與台灣的貿易正興旺成長，除了市場對晶片 需求激增之外，美國從川普政府時代，對中國大陸電子產品在內的眾多商品課徵25%關稅 ，促使台灣原先西進的工廠回流，是拉高台美貿易額的主因。

台灣現在是美國的第八大貿易國，次於英國，高於越南。在截至9月的過去一年，台灣對美貨物出口額達創紀錄的720億美元，若與川普對大陸商品課徵關稅的前一年、即2017年相比，成長幅度達70%左右。

美國對台出口也比關稅實施前成長約35%，達一年350億美元，同樣創紀錄。台灣主要是增加購買美國的原油、機械和汽車。

台灣是美國的半導體主要供應國，對美出口激增反映許多產業對晶片需求提高。不過，華爾街日報說，台美貿易增加的最大原因，仍是美國對大陸商品加徵關稅；拜登政府維持了對陸的關稅措施。

數十家台灣企業已將至少一部分生產從大陸移回台灣，以避免對美客戶漲價。台灣政府則透過協助取得土地、為營建提供融資和協助徵才等方式，鼓勵台商回流。

華爾街日報援引台灣經濟部數據指出，從2019年來，已有243家回流台商獲得總額超過300億美元的遷移投資協助。

台灣美國商會會長魏立安說：「他們知道製造業必須避開哪些關稅。台灣有許多企業西進、外流至大陸，這是試圖讓部分企業回流的絕佳機會。」

製造五金零件、在美國居家修繕零售商Home Depot等賣場銷售的俊良貿易公司，是將部分生產從大陸移回台灣的台商之一。該公司20年來原本有一半產品是在大陸浙江省生產，總經理霍多瓦尼表示，在公司尋求擴大營運之際，台灣提供能降低購置工廠設備成本的獎勵，但最終是美國對大陸產品加徵關稅，構成了決定性因素。

台灣經濟部投資業務處處長張銘斌表示，把營運業務從大陸遷回台灣的台商中，逾70%是電子業，雖然獎勵計畫在今年結束，但是考慮再把計畫延長三年。

不過，由於美國已有過度依賴台灣供應半導體晶片的跡象，美方擔心大陸在台灣周邊加強軍事活動等地緣政治風險，近來試圖說服台積電等半導體大廠赴美建廠。