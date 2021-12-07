索羅門總理控「台代理人」策畫暴亂 台外交部駁斥

總統蔡英文（左）2017年在索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）陪同下，在索羅門群島視察台灣醫療團隊和國合會在索國成果。（中央社資料照片）

索羅門群島國會6日對總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的不信任投票未過關，蘇嘉瓦瑞得以續任。他在國會辯論不信任案時，指控「台灣代理人」策畫索國最近的政治暴力，使索國陷入危機。台外交部昨天駁斥蘇嘉瓦瑞的不實指控，並譴責蘇嘉瓦瑞不負責任的言行。

台外交部駁斥：不實指控

反對黨指控蘇嘉瓦瑞收受北京 金錢鞏固政治地盤，為外國政府服務。經過國會火爆的激辯後，蘇嘉瓦瑞在32票不同意、15票同意下，成功自不信任案脫身。

在蘇嘉瓦瑞主導下，索國2019年9月16日與台北斷交，轉與北京建交。66歲的蘇嘉瓦瑞在國會發表談話回應不信任案，他說，因為索國與北京建交，反對派與台灣共謀煽動暴亂，11月24日發生的事是一場「未遂政變」。

蘇嘉瓦瑞說：「若要我下台，那也得透過法律程序與國會議員來進行，絕不因台灣代理人叫囂施壓而辭職。」不過蘇嘉瓦瑞這些指控並未拿出證據。

索羅門群島11月24日傳出大規模抗爭事件。（路透）

馬萊塔省長友台 揚言獨立

上月底三天的動亂，讓索國首都荷尼阿拉的中國城遭嚴重破壞，造成至少三死、數十棟建築被毀。示威者主要來自馬萊塔省，他們不滿中央政府長期忽視該省建設，馬萊塔省長蘇達尼長期友台，反對蘇嘉瓦瑞與北京建交。

蘇達尼日前接受美聯社訪問指出，蘇嘉瓦瑞若因不信任案下台，索羅門可能恢復與台灣的邦交 ，不信任案若失敗，馬萊塔省可能尋求獨立。

蘇嘉瓦瑞在國會指出，他知道暴動是誰策畫的，是「外國利益及他們的代理人」，「無辜的馬萊塔人民被台灣代理人欺騙，他們推動的不是索羅門、馬萊塔的利益，而是台灣的利益」。

蘇嘉瓦瑞捍衛他的外交決策。他說，索羅門的傳統夥伴美國、英國、澳洲 、日本、紐西蘭都與中國建交，索羅門只是加入他們的行列；外交政策由中央政府決定，沒必要諮詢省政府。

台外交部發言人歐江安昨表示，對於蘇嘉瓦瑞將個人施政不力所引發的群眾不滿聲浪，嫁禍至台灣政府及對台友好的民主派人士，外交部對蘇嘉瓦瑞不負責任的言行表達遺憾並予譴責。

學者：動亂不能算台頭上

對於蘇嘉瓦瑞的指控，學者嚴震生認為，索國內部動亂「不能算在台灣頭上」，應是蘇嘉瓦瑞自己碰到政治挑戰後，為洩憤而指控台灣。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生指出，台灣力量有限，特別在維持邦交方面相當辛苦，現僅能「防守」，無法奪回邦交國；也許索國有些人與台灣關係佳，但不代表背後由台灣策動。

政治大學外交學系副教授黃奎博則說，兩岸外交戰現在參雜美、澳因素，恐讓南太島國內政更不穩定，就良善治理而言，造成傷害。

黃奎博表示，索國最近情勢可能讓中央與地方的裂痕更深，台灣在當地更無餘地運作，因為已被視為背後策動的代理人。