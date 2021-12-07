日媒：日相施政演說 拒加入「挺台」字句

日本首相岸田文雄。（路透）

日本 首相岸田文雄6日在國會發表施政演說，日媒報導，防衛大臣岸信夫曾要求岸田在演說中加入「台灣海峽和平與穩定」的字句，但岸田未將此字句加入。

日本6日召開臨時國會，岸田在眾參兩院院會發表施政演說。談到外交政策時，岸田說：「與鄰國之間，將基於國家利益，為了地區的和平與穩定著想，展開堅定的外交。對於中國，該主張的就主張，將強烈要求中國做出負責任的行動；對於共通的課題，將進行合作，以期建立具建設性及穩定性的關係。」

中央社引述日本富士電視台新聞網報導，知情人士透露，岸田的施政演說原稿在研擬階段，首相官邸與防衛省之間曾就「台灣」的字句有一陣攻防。

針對日益緊迫的東亞局勢，岸信夫要求首相官邸在「對於中國，該主張的就主張，將強烈要求中國做出負責任的行動；對於共通的課題，將進行合作，以期建立具建設性及穩定性的關係」這段後面加入「台灣海峽的和平穩定是無法與我國的安保分開來思考，要求兩岸關係應和平解決」的字句。

報導說，「台灣海峽的和平與穩定」在今年4月時任首相菅義偉與美國總統拜登 舉行會談時首度就此達成美日共識，岸信夫認為，台灣局勢對於安全保障而言至為重要，人民及國際社會對此高度關心的這個事實、日本政府的態度，首相應在施政演說中明確傳達給人民知曉。

但首相官邸對於首相施政演說中加入「台灣海峽的和平穩定」字句持慎重態度。首相官邸相關人士說，過去首相施政演說中未曾提及台灣的相關字句。

報導說，明年2月北京冬季奧運將舉行，歐美對此有外交杯葛的動作，但日本政府仍採靜觀的態度。岸田政府今後的對中政策以及對中國將採取何種態度，備受關注。

岸田在施政演說中表示，實施「新的資本主義」前提就是人民能感到安全、安心，須靠守護國家利益的外交與安全保障。為此，他希望早日訪問美國，與美國總統拜登舉行會談，加強印度 太平洋地區及國際社會和平繁榮基礎的美日同盟遏止力。

他說，要與東協、歐洲等志同道合國家合作，也與美澳印為實現「自由且開放的印度太平洋」深化合作。

岸田指出，環繞日本的安全保障環境急遽趨於嚴峻的情況空前，對於經濟安全保障、太空、網路等新領域、彈道飛彈技術明顯提升、島嶼防衛等課題，為了守護人民的性命與生活，包含所謂的「敵基地攻擊能力」在內，所有選項都將納入研議，積極徹底加強防衛力。