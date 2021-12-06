遠見高峰會／袁岳：展望中國市場，新消費革命正在發生

零點有數董事長袁岳。(圖：遠見高峰會提供)

「2021第19屆遠見高峰會」上，「零點有數」董事長袁岳透過線上演講，不僅分享他對近年來中國新消費革命的觀察之外，並構成新消費革命的八個要點。更預言新消費革命品牌的發展，將會再度刷新全世界市場。

居家防疫、遠端工作，成為去年新冠疫情 下的新常態，這樣的轉變無疑也帶動線上新消費的爆發。當消費習慣、消費行為的轉變開始出現時，又能帶來哪些新成長方向和商機？

零點有數董事長袁岳，在今日遠見高峰會上以「新消費革命在中國」為題進行近11分鐘的演講。同時擁有媒體人、企業家和慈善家等多重身分的他，也剖析他對當今中國新消費市場革命的觀察。

新消費革命的核心，來自新世代消費者

一開場，袁岳就強調「中國的新消費革命，不是一個孤獨的話題，」並提到，事實上從2010年開始，全球新消費進入到了一個「消費革命」的時期。而且，當疫情促使大眾待在家的時間更長，線上購物的需求急遽攀升，連帶推動新消費革命。

新消費革命，「新」在哪裡？他深入解釋，新消費革命「並不是說單看一個特定市場」。他也舉例過去所定義市場，容易以年紀區分不同族群，包含高齡人口、目前佔中國最多人口的「中年」族群，以及接近3億人口的「年輕」族群。

袁岳認為，新消費革命鎖定最核心的族群，是新一代的消費者。尤其，不是為每個族群，都提供了發展的機會。而這是為新世代族群，提供特別明確的機會。

他也舉例目前新消費革命品牌價值，深入各個消費行業，包含服飾、運動用品、居家、寵物護理，以及運動健身 等產業。

對消費者更加友善，成為新消費革命的關鍵要素

而新消費革命品牌所帶來消費變革，具備八個要點。其中包含，不再僅限製作單一產品的「單品突破」、和消費者共創產品的「交互設計」、使用環保、回收和3D列印的「新材料」、高效倉儲「供應鏈創新」、頻繁與粉絲互動等的「快週期管理」，以及數據智能的「數字化」。

同時，也需具備社群 電商、官網銷售等的「渠道創新」，袁岳表示無論是線上渠道，或是線下渠道都有充分友好的發展。他也舉例中國有許多購物中心對消費者其實不夠友善，即便商品有很高的品質，但是你要找個地方坐下其實是沒有的。

他指出，新消費革命、新一代的店鋪要對顧客更友善，這個美學模式更接近年輕人欣賞的特點。

另外，他更強調「中價位」，在新消費革命品牌的市場上是個重要特點。大家更注重高品質、中價位的商品，不僅弱化了奢侈品，也弱化便宜貨的概念，堅持在中價位市場區隔新消費革命品牌和傳統品牌。

袁岳以當前中國怎麼看待商業的說法，「在前台看新消費，在後台看新數據」來做總結。

他認為這兩項要素構成產業發展的核心關鍵，也預言新消費革命品牌的發展，將會再度刷新全世界市場。他也相信這樣的機會，將會提供更多合作的空間和動力。