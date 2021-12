遠見高峰會／卜睿哲：若捲入美中權力爭鬥 台灣是輸家

卜睿哲在遠見高峰會發表演講。(圖:遠見雜誌提供)

2021遠見高峰會在12月6日、7日舉行,美國資深外交官,曾擔任在臺協會前理事主席卜睿哲(Richard Bush)應邀在會中發表主題演說,討論了美中台三方關係的可能走向。

在這場名為《拜登時代的美、中、台新地緣政治》(The new geopolitics between the United States, Taiwan and China, under the Biden administration)主題演說中,卜睿哲自承「這實在是個複雜的主題」(This is a really complex topic.),接著依序討論美中關係、兩岸關係、以及美台關係。

卜睿哲在演說中強調,不論未來會發生什麼事情,台灣內部凝聚共識一致面對中國,才是促進台海和平最有力的後盾。

討論「新冷戰」不切實際

他首先重申,部分媒體形容美中之間正在進行「新冷戰」(a new Cold War)的說法不切實際,因為目前的局勢完全不同於當時的冷戰,「現階段,美國與中國維持著經濟關係,但在冷戰時期,美蘇間並無經濟往來。」

不過,卜睿哲也坦承過去10年來,美中兩強的關係開始惡化,兩國存有歧見的議題範圍愈顯擴大,他首先論述了美中在東亞地區的摩擦。

1980年到2010年,美國在東亞始終維持霸權穩定局勢,為東亞國家創造了長期和平,開戰風險很低,經濟成長迅速,主因就是美國與盟邦建構了北起日本南至澳洲的東亞「第一島鏈防線」(the first island chain),美國同時部署軍力維持霸權穩定。

美中和平共存是最佳方案

過去,美國在東亞維持霸權穩定的特徵之一,就是「經濟繁榮靠中國、保障安全靠美國」(rely on China for prosperity and on the US for security),華府對這樣安排感到放心。

但川普執政後強力要求東亞國家在美中選邊,一旦北京 認定在政治、軍事上被包圍時,便開始從自家門口測試實力,藉由在南海建造人工島嶼、建立區域貿易投資中心等手段,企圖削弱美國在東亞的實力。

卜睿哲強調,美中選擇和平共存是最佳的解決途徑,若北京若願意收斂挑釁行為,台灣獲利。但若夾在兩強之間、捲入美中的權力競逐,台灣無論如何都是輸家。

台灣法理獨立 中國才會出兵

其次,卜睿哲先後比較了中國對待陳水扁政府以及蔡英文 政府的態度。

在他眼中,陳水扁擔任中華民國總統時,對中國挑釁的程度高於蔡英文,但中國對待蔡英文政府卻比陳水扁政府時期惡劣,包括威逼、邊緣化、滲透、經濟制裁等手段,卜睿哲稱為「非暴力脅迫」(coercion without violence)。

況且,蔡英文政府並未如中國始終宣稱的那般追求台灣獨立,卜睿哲說「不幸的,中國繼續指控蔡英文挑戰底線,不願意與蔡英文政府共存。」

卜睿哲也推測,北京相信國民黨2024年仍無法執政,所以必須對蔡英文政府強硬,中國政府認為,既然無法像過去遊說馬英九政府那般說服台灣接受「統一」,只好持續對台灣施壓。

許多評論直指台海局勢緊張,隨時可能爆發戰爭,卜睿哲對此語多保留,他認為「台灣領導人推動法理獨立(de jure independence)時,」才是中國武力犯台的唯一時機。但是,北京也必須謹慎的認知到,下令解放軍 進犯台灣時,「美國必定出手干預(the United States will intervene)」。

他建議,必須持續發展有效因應解放軍威脅的國防策略,不是要與解放軍強項硬碰硬,反倒應該攻擊解放軍弱點,以增強台灣的嚇阻力量;此外,為了抵抗中國網路攻擊以及對台灣民主的干預,台灣必須建構堅強的防禦。

台灣應認真看待中國軍事威脅

最後,卜睿哲談到了美台關係,他指出台灣民意目前支持的台海現狀(status quo),與歷任美國政府維護台海和平穩定的利益相符、一致。

此外,就算中共解放軍持續宣稱謹守和平統一政策,他仍希望台美領袖必須認真看待解放軍日益精進的能力,同時確保台灣國防政策與相關設施,能在中國攻台時,讓美國因應的相關軍事作業順利。

演說最後,他以美蘇冷戰對抗時期共和黨參議院領袖范德堡(Arthur Vanderburgh)的名言:「政治紛爭不出國界」(Politics stops at the water's edge.)」盼望台灣「(內部)政治紛爭止於台灣海峽之濱」(Politics stopped at the shores of the Taiwan Strait),形成一致對外的堅強共識。

因為惟有如此,才能最有效地確保台海和平繁榮。