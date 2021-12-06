遠見高峰會／卜睿哲：若捲入美中權力爭鬥 台灣是輸家

卜睿哲在遠見高峰會發表演講。(圖：遠見雜誌提供)

2021遠見高峰會在12月6日、7日舉行，美國資深外交官，曾擔任在臺協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）應邀在會中發表主題演說，討論了美中台三方關係的可能走向。

在這場名為《拜登時代的美、中、台新地緣政治》（The new geopolitics between the United States, Taiwan and China, under the Biden administration）主題演說中，卜睿哲自承「這實在是個複雜的主題」（This is a really complex topic.），接著依序討論美中關係、兩岸關係、以及美台關係。

卜睿哲在演說中強調，不論未來會發生什麼事情，台灣內部凝聚共識一致面對中國，才是促進台海和平最有力的後盾。

討論「新冷戰」不切實際

他首先重申，部分媒體形容美中之間正在進行「新冷戰」（a new Cold War）的說法不切實際，因為目前的局勢完全不同於當時的冷戰，「現階段，美國與中國維持著經濟關係，但在冷戰時期，美蘇間並無經濟往來。」

不過，卜睿哲也坦承過去10年來，美中兩強的關係開始惡化，兩國存有歧見的議題範圍愈顯擴大，他首先論述了美中在東亞地區的摩擦。

1980年到2010年，美國在東亞始終維持霸權穩定局勢，為東亞國家創造了長期和平，開戰風險很低，經濟成長迅速，主因就是美國與盟邦建構了北起日本南至澳洲的東亞「第一島鏈防線」（the first island chain），美國同時部署軍力維持霸權穩定。

美中和平共存是最佳方案

過去，美國在東亞維持霸權穩定的特徵之一，就是「經濟繁榮靠中國、保障安全靠美國」（rely on China for prosperity and on the US for security），華府對這樣安排感到放心。

但川普執政後強力要求東亞國家在美中選邊，一旦北京 認定在政治、軍事上被包圍時，便開始從自家門口測試實力，藉由在南海建造人工島嶼、建立區域貿易投資中心等手段，企圖削弱美國在東亞的實力。

卜睿哲強調，美中選擇和平共存是最佳的解決途徑，若北京若願意收斂挑釁行為，台灣獲利。但若夾在兩強之間、捲入美中的權力競逐，台灣無論如何都是輸家。

台灣法理獨立 中國才會出兵

其次，卜睿哲先後比較了中國對待陳水扁政府以及蔡英文 政府的態度。

在他眼中，陳水扁擔任中華民國總統時，對中國挑釁的程度高於蔡英文，但中國對待蔡英文政府卻比陳水扁政府時期惡劣，包括威逼、邊緣化、滲透、經濟制裁等手段，卜睿哲稱為「非暴力脅迫」（coercion without violence）。

況且，蔡英文政府並未如中國始終宣稱的那般追求台灣獨立，卜睿哲說「不幸的，中國繼續指控蔡英文挑戰底線，不願意與蔡英文政府共存。」

卜睿哲也推測，北京相信國民黨2024年仍無法執政，所以必須對蔡英文政府強硬，中國政府認為，既然無法像過去遊說馬英九政府那般說服台灣接受「統一」，只好持續對台灣施壓。

許多評論直指台海局勢緊張，隨時可能爆發戰爭，卜睿哲對此語多保留，他認為「台灣領導人推動法理獨立（de jure independence）時，」才是中國武力犯台的唯一時機。但是，北京也必須謹慎的認知到，下令解放軍 進犯台灣時，「美國必定出手干預（the United States will intervene）」。

他建議，必須持續發展有效因應解放軍威脅的國防策略，不是要與解放軍強項硬碰硬，反倒應該攻擊解放軍弱點，以增強台灣的嚇阻力量；此外，為了抵抗中國網路攻擊以及對台灣民主的干預，台灣必須建構堅強的防禦。

台灣應認真看待中國軍事威脅

最後，卜睿哲談到了美台關係，他指出台灣民意目前支持的台海現狀（status quo），與歷任美國政府維護台海和平穩定的利益相符、一致。

此外，就算中共解放軍持續宣稱謹守和平統一政策，他仍希望台美領袖必須認真看待解放軍日益精進的能力，同時確保台灣國防政策與相關設施，能在中國攻台時，讓美國因應的相關軍事作業順利。

演說最後，他以美蘇冷戰對抗時期共和黨參議院領袖范德堡（Arthur Vanderburgh）的名言：「政治紛爭不出國界」（Politics stops at the water's edge.）」盼望台灣「（內部）政治紛爭止於台灣海峽之濱」（Politics stopped at the shores of the Taiwan Strait），形成一致對外的堅強共識。

因為惟有如此，才能最有效地確保台海和平繁榮。