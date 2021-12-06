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因應2027共軍威脅 海軍先建8艘輕型艦

記者洪哲政／台北6日電
中科院推出的1400噸輕型巡防艦。（取材自中科院影片）
中科院推出的1400噸輕型巡防艦。（取材自中科院影片）

旅美的台海安全研究中心主任梅復興日前專文披露，在國安會主導下，海軍將暫時擱置4500噸級的新一代巡防艦案，改應急先建造2000至2500噸級的輕型巡防艦八艘，首艘將於2023年開工建造，以因應2027年的中國軍力威脅。海軍對此没有否認，表示因應敵情威脅，對提升制海作戰能力之方案，海軍均會審慎評估。

海軍參謀長蔣正國日前在立法院證實，代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦」原型艦，全案時程可能往後挪，構型也可能改變。

梅復興在專文表示，近來台灣造船業界流傳，海軍正考慮修改新一代巡防艦案的排序與構型，將原先規畫為4500噸級設計的巡防艦暫時擱置，並修改設計構型，於此同時，先行建造2000至2500噸級的巡邏艦／輕型巡防艦 （corvette/light frigate）八艘，以盡速形成即戰力，以因應2027年中國軍力威脅。

梅復興指稱，這種2000多噸級的新艦，主要任務功能為反封鎖、護航、為沱江／塔江級飛彈巡邏艦或飛彈快艇提供指揮管制與短程防空掩護，甚至還包括為了滿足在台海周邊、乃至南海、南沙等地區執行平時巡防、維護主權、反制灰色地帶威脅等任務需要。據稱，目前正考慮分為防空與反潛二種構型，各建造四艘。

此外，立法院財政委員會今天審議「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，國防部表示，全案是為建立「精準、遠距、機動」戰力，延伸防衛作戰縱深，維護台海和平穩定。財政部報告表示，海空特別預算案總經費2373億（台幣，下同），全數以舉借債務支應，而政府明年度總預算舉債數為690億，至明年底中央政府一年以上公共債務未償餘額已達到6兆6277億。

立法院預算中心提出的「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案評估報告」則警告，特別預算案的提出有其特殊性與嚴謹性，理應務求審慎，以讓國家財政運作具合理性、穩健性及可預測，但政府近年密集提出特別預算案，恐有扭曲年度預算原貌，不利國家財政紀律的維護。

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