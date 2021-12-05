布林肯警告中國：若侵略台灣 恐是災難性決定

美國國務卿布林肯近日出席路透「NEXT虛擬會議」時指出，中國大陸領導人對台灣的行動應該三思。（路透）

美國國務卿布林肯 3日出席路透「NEXT虛擬會議」時指出，中國大陸領導人對台灣的行動應該三思，並警告若大陸加速台海危機，將面臨「可怕後果」，若侵略台灣「恐是災難性決定」。

布林肯在專訪中提到美國總統拜登刻正面臨的數項外交挑戰，包括中國大陸劍指台灣，修補2015年伊朗核協議，俄國在烏克蘭邊境軍事集結，以及衣索比亞內戰升高等。

其中最急迫的應為大陸對台灣日益進逼的舉措。路透報導，台國防部長邱國正今年10月初投書華爾街日報專文「台灣不會對中國投降」，邱國正於文中提及，當前局勢是他從軍40年來最具挑戰性的時刻。

被問到若大陸進犯台灣，布林肯說「這可能是災難性決定（potentially disastrous decision）」，重申華府的立場為「堅定承諾」確保台灣有能力自我防衛。

布林肯指出，中國大陸近幾年透過挑釁意味的軍事演習以及讓台灣在世界間被孤立，一直試圖改變台灣海峽現狀。

中國大陸問題一直是布林肯的外交政策最優先。他說：「我希望中國領導人對此能非常謹慎地思考，不要加速危機。我認為若中國起了這個頭，對許多人而言將有可怕的後果（terrible consequences），且對誰都沒好處」。

布林肯稱讚台灣是個強健民主政體與經濟體，能為世界做出許多貢獻。他指出，美國作法是以自身「一中政策」、台灣關係法、美中三公報與六項保證作為基礎，且持續遵循這些原則。

美國副國務卿薛曼 2日與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾召開中國議題對話，對北京當局在台灣海峽、南海與東海單方面的問題行徑表達「強烈關切」。

雙方3日召開首屆美歐高層印太諮商會議，再次觸及台海議題，也談到與台灣發展關係的意願。根據3日發出的聯合新聞稿，薛曼與沙尼諾重申台海穩定與現狀符合美歐利益，雙方也表達依循各自「一個中國」政策，與台灣深化合作的共同興趣。