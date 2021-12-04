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台灣大廠：半導體有更精采10年

記者簡永祥／台北4日電
半導體大廠台積電董事長劉德音（左二）等人，3日齊聚李國鼎紀念論壇，為台灣半導體產業把脈。蔡英文總統（中）也出席。(記者季相儒／攝影)
半導體大廠台積電董事長劉德音（左二）等人，3日齊聚李國鼎紀念論壇，為台灣半導體產業把脈。蔡英文總統（中）也出席。(記者季相儒／攝影)

半導體大廠台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介、旺宏董事長吳敏求及日月光半導體執行長吳田玉，昨天齊聚為台灣半導體產業未來發展把脈。劉德音和蔡明介都看好台灣現有良好基礎與領先技術，還可看到更精采十年；吳敏求勾勒出記憶體產業將由幕後轉到幕前變為主角；吳田玉強調，未來絕對是機會大於挑戰。

四位半導體重量級大老，分屬晶圓代工、IC設計、記憶體製造和IC封測，且都在全球取得舉足輕重地位。四人昨出席以「台灣半導體、世紀新布局」為題的李國鼎紀念論壇發表演說。

劉德音以「立足台灣，放眼全球半導體產業的下一個十年」演說時指出，半導體依循摩爾定律，提升晶片功能、降低成本是過去經濟驅動力，但隨著技術進步，半導體製造將會變成一個開放創新平台，且會因系統和應面層擴大，帶來更寬廣的經濟利益。他表示，過去IC界追求晶片效能都依循摩爾定律，彷彿是在隧道裡前進只能一直向前走，如今摩爾定律已推進到5奈米、3奈米，感覺隧道就快到盡頭，「但隧道外存在更多可能性，我們不會受到限制」。

元宇宙為例，劉德音認為未來十年人類將會感受到真實與虛擬世界結合，擴增實境（AR）可能取代手機，虛擬實境（VR）可能取代電腦（PC）。他進一步指出，近期地緣緊張局勢，可能造成產業短期影響，不過他強調，最好的技術、製造及經濟生態運轉是半導體未來決勝因素，台灣在這部分都有很好的基礎，相信可看到台灣半導體產業邁向下個更精采的黃金十年。

蔡明介以「台灣半導體產業走過半世紀，What's Next？」發表演說指出，掌握人工智慧、電動車、元宇宙以及量子計算四大契機，半導體產業盛會尚未結束，但台灣仍面臨兩大挑戰，包括產業結構要升級及領域須擴大。

他提到，包括聯發科、聯詠和瑞昱都跨過億美元的天險，產業結構需要升級以應對全球競爭，且要提高世界半導體影響力，台灣未來不只應用領域，也要拓展IC類型，包括基礎建設、工業、車用等領域，是台灣可積極拓展的市場，也不可忽視量子電腦未來發展潛力。

晶片 元宇宙 台積電

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