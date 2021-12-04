英特爾嗆台積電 董座劉德音：不回應、不中傷

台積電董事長劉德音3日出席2021李國鼎紀念論壇座談，為台灣半導體產業把脈。(記者季相儒╱攝影)

英特爾執行長基辛格近日放話批評台積電 與「台灣不是一個穩定的地方」。台積電董事長劉德音昨日表示，「不值得回應，我們不會中傷同業」。

現在各大半導體廠都前進美國擴大投資 設廠，劉德音說，這是很好的事情，證明台積電兩年前決定赴美設廠是對的，對大家在美國擴產樂觀其成，美國目前許多法案都在增加就業、支持外商投資，台積電也會做長期多年的發展。

被問及英特爾執行長的談話是否對台積電不公道，劉德音說：「相信的人應該不會很多。」但台積電與英特爾之間關係錯綜複雜，劉德音也說，未來希望有更多溝通。

劉德音強調，美國設廠計畫目前按照進度，日本有面臨缺工問題，但全世界因為Omicron都有這類暫時困擾，台積電仍按照原來計畫進行。

近來各大半導體廠相繼投入資本支出擴產，外界有未來可能產能過剩的疑慮，劉德音說，他對其他公司沒把握，但台積電的資本支出是真的，尤其在地緣政治因素下，他對其他公司提出的擴廠計畫都抱持懷疑。

美國半導體產業協會（SIA）發出呼籲，希望美國國會今年完成立法，支持投資半導體，劉德音指出，美國移民政策開放，是吸引外國投資的最主要原因，台積電台灣員工、供應商赴美獲得強力支持，包括簽證速度很快，相關供應鏈 的廠商也按照進度購地建設，和鳳凰城市政府緊密聯絡建立生產據點。

半導體人才荒，幾乎是所有半導體廠當前面臨的最大挑戰。聯發科董事長蔡明介表示，美、日、韓等國皆進行半導體供應鏈自主化，高素質理工人才短缺恐限制半導體產業持續發展，是台灣半導體產業面臨的挑戰。日月光半導體執行長吳田玉甚至認為，半導體人才短缺，未來十年將會是常態。

劉德音指出，人才短缺是全球企業的問題，更是台灣直接的挑戰，台灣當局更應重視。他指出台積電目前欠缺現場操作、設備及研發工程師等三大類員工，台灣的博士研究生都不擅於提研究計畫，須教育體系協助及產學研共同努力，也期盼更開放的產業環境，進而吸引更多全球半導體人才。