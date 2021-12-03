陸委會：不希望視訊參加海峽論壇

陸委會發言人邱垂正。（陸委會提供）

雙城論壇落幕後，兩岸企業家峰會、福建海峽論壇等大型兩岸交流活動也將接連登場。陸委會發言人邱垂正昨再度將海峽論壇定義為「大型對台統戰平台」，並提出四點規範，以封殺海峽論壇相關活動在台舉辦。他還表示，不希望台方人員透過視訊參加。

邱垂正昨在記者會上被問及中國國民黨 擬由副主席夏立言線上視訊參加海峽論壇時作上述表示。

邱垂正稱，海峽論壇是中共 主辦的大型對台統戰平台，歷年來藉由活動，拉攏及分化台灣、宣傳對台統戰成果，以達成其統一台灣的政治目的，針對該論壇，政府將延續一貫的政策立場，包括以下四點：

第一，禁止在台舉辦海峽論壇相關活動，無論是實體或視訊錄影。邱垂正說明，海峽論壇不改變其統戰本質，陸方不可以在台舉行論壇、分組活動及相關的延續性活動，台地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦相關論壇活動，「不希望我方人員透過視訊參加，造成任何在台舉辦的事實。」

第二，無論是實體或網路，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動，不樂見地方政府人員參加相關活動，奉勸台灣民眾及民間團體，勿輕易參加；三，禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加，涉及消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」，或中共所謂的民主協商等活動。

第四，為防範中共對台統戰滲透，政府已完成包含國安五法、反滲透法的國家安全法制修法，提醒國人從事兩岸交流時，應遵守兩岸條例及相關法律規範；另不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

至於兩岸企業家峰會，邱垂正僅表示，政府支持秉持對等尊嚴、合於規範、不涉任何政治前提的兩岸交流。

國民黨人士表示，請陸委會清楚指出參加海峽論壇的民間交流觸犯哪一個法條？禁止與開放的標準又何在？從陸委會聲稱「不希望」台方人員視訊參與、「不樂見」地方政府參加，即可知這是毫無法源依據，也毫無強制力的口語施壓，此絕非兩岸之福。

該人士認為，照陸委會無限上綱的邏輯，目前在陸長居的台灣人接近16萬人，是否都會不慎觸犯國安法？往來兩岸的台商、台生，又如何被看待？