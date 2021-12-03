陸委會：不希望視訊參加海峽論壇
雙城論壇落幕後，兩岸企業家峰會、福建海峽論壇等大型兩岸交流活動也將接連登場。陸委會發言人邱垂正昨再度將海峽論壇定義為「大型對台統戰平台」，並提出四點規範，以封殺海峽論壇相關活動在台舉辦。他還表示，不希望台方人員透過視訊參加。
邱垂正昨在記者會上被問及中國國民黨擬由副主席夏立言線上視訊參加海峽論壇時作上述表示。
邱垂正稱，海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，歷年來藉由活動，拉攏及分化台灣、宣傳對台統戰成果，以達成其統一台灣的政治目的，針對該論壇，政府將延續一貫的政策立場，包括以下四點：
第一，禁止在台舉辦海峽論壇相關活動，無論是實體或視訊錄影。邱垂正說明，海峽論壇不改變其統戰本質，陸方不可以在台舉行論壇、分組活動及相關的延續性活動，台地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦相關論壇活動，「不希望我方人員透過視訊參加，造成任何在台舉辦的事實。」
第二，無論是實體或網路，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動，不樂見地方政府人員參加相關活動，奉勸台灣民眾及民間團體，勿輕易參加；三，禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加，涉及消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」，或中共所謂的民主協商等活動。
第四，為防範中共對台統戰滲透，政府已完成包含國安五法、反滲透法的國家安全法制修法，提醒國人從事兩岸交流時，應遵守兩岸條例及相關法律規範；另不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。
至於兩岸企業家峰會，邱垂正僅表示，政府支持秉持對等尊嚴、合於規範、不涉任何政治前提的兩岸交流。
國民黨人士表示，請陸委會清楚指出參加海峽論壇的民間交流觸犯哪一個法條？禁止與開放的標準又何在？從陸委會聲稱「不希望」台方人員視訊參與、「不樂見」地方政府參加，即可知這是毫無法源依據，也毫無強制力的口語施壓，此絕非兩岸之福。
該人士認為，照陸委會無限上綱的邏輯，目前在陸長居的台灣人接近16萬人，是否都會不慎觸犯國安法？往來兩岸的台商、台生，又如何被看待？
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