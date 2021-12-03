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阻台積電來美蓋廠 英特爾：台灣不穩定

台灣新聞組／台北3日電
台積電美國亞利桑那州建廠案如火如荼進行之際，出現反對聲浪。(路透)
台積電美國亞利桑那州建廠案如火如荼進行之際，出現反對聲浪。(路透)

台積電美國亞利桑那州建廠案獲得美國政府支持，如火如荼進行之際，出現反對聲浪。英特爾執行長基辛格出面向白宮喊話，反對美國政府補助台積電、三星等非美系業者前往美國投資並獲得補助，更指中共軍機擾台，「台灣不是一個穩定的地方」。

台積電昨日未進一步評論。英特爾是美國最重要的半導體廠，其建言之於白宮的分量，較台積電之於台灣政府有過之而無不及，基辛格說出重話提醒白宮，是否影響未來美方對台積電來美建廠的態度，引起關注。

媒體報導，基辛格日前在加州參加財星雜誌腦力激盪科技會議發表演講，呼籲美國要扶植半導體業，應多投資美光、德州儀器和英特爾等美商，而非台積電和三星等亞洲對手。基辛格更直言，「台灣不是一個穩定的地方」，北京本周派出27架軍機進入台灣防空識別區。他認為要與晶片製造領導廠商台積電和三星競爭，政府補助對英特爾而言至關重要。

不過，美國半導體產業協會（SIA）昨發布最新新聞稿中，基辛格仍和蘋果執行長庫克、台積電、三星等59位產業代表共同發出公開信，呼籲美國政府加速相關政策激勵產業投資。

台積電、三星已公布美國設廠投資。依據台積電先前說明，台積電美國亞利桑那晶圓廠已經動工，計畫2022年下半年移入機台，第一期廠房預計2024年量產，5奈米月產能2萬片。2021年至2029年間，台積電新廠專案支出（包括資本支出）約120億美元。

台積電 三星 投資

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