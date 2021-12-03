立場轉彎 宏都拉斯新政府無意建交北京

宏都拉斯總統當選人秀瑪菈•卡斯楚。（Getty Images）

宏都拉斯總統當選人秀瑪菈•卡斯楚的高階盟友納斯拉亞昨表示，即將上任的卡斯楚政府將把與美國的關係列為最優先事務，並不計畫與中國建立外交關係。這顯示出和選舉期間截然不同的立場。

路透報導，納斯拉亞曾投入中美洲國家宏都拉斯2017年總統大選，當時得票率排第二。他將成為秀瑪菈•卡斯楚的三名副總統之一。納斯拉亞說：「（宏都拉斯）跟中國並無關係，跟台灣的關係會繼續下去。我們不希望與美國對抗，美國是我們主要的貿易盟友。」

被問及與中國建交的問題時，納斯拉亞回答：「只要我們跟美國關係良好，我們就不需要跟中國建立關係。」

美韓防長共同聲明 首提台海

另外，美國及南韓 國防部長昨天在首爾舉行會談，會後共同聲明首次提及可能刺激中國大陸的台海問題，美國防長奧斯丁 也批評大陸開發武器的行為造成區域緊張。

奧斯丁與南韓防長徐旭在首爾召開第53次韓美安保會議（SCM）。韓聯社報導，這次會後共同聲明中首次提及「台灣」，引發關注。聲明寫道，美韓防長依據美國總統拜登 及南韓總統文在寅今年5月峰會發表的共同聲明，確認維持台海和平穩定的重要性。

報導指出，中方一向在其他國家提起台灣問題時斥為「干涉內政」，美韓這次在具軍事合作象徵的外交文書中提及台海問題，很有可能再次激起中方反彈。