美推軍事融資 台防長邱國正：不會硬吞

國防部長邱國正（中）。(記者蘇健忠／攝影)

傳美國透過參眾議員 對台推銷「對外軍事融資 」，由美提供貸款對美採購軍備；國防部長邱國正昨天沒有否認，但表示要看內容、經過討論，再向立委陳報，也不是「他們方案一過，交給我們就照辦」，「我們是中華民國，不是美國」，自己國家自己救。

美國參眾議員日前訪台，隨行的參議員柯寧為「台灣威懾法」聯名提案人，外傳他訪台主要為推銷「台灣威懾法」軍事融資，法案要求推動台灣對美「對外軍事融資」，規畫2022年至2023年，每年撥款20億美元，十年經費總計為200億美元，以「舉外債」方式對美採購軍備。

國民黨立委溫玉霞昨質詢，美國議員訪台是否提出軍事融資案，台灣是否接受？她也提醒，以色列有前車之鑑，不可因此遭美國控制，甚而影響國防自主進程。

邱國正表示，他的原則是「自己國家自己救」，沒有免費的宴席，法案內容他還不清楚，若有內容會深切討論。若接受此案，影響國防自主進程是一定的；但台方也會討論看可接受到什麼地步，不可能硬吞。

此外，國軍為因應敵情威脅，於2019年到2026年編列245億元台幣預算 ，興建一艘「新一代飛彈巡防艦」原型艦，但全案延宕，已連續三年繳回大筆未執行預算。海軍參謀長蔣正國昨表示，按現況全案時程可能往後挪，構型也可能改變。

美國陸軍簽約為愛國者三型防空飛彈進行性能提升，有媒體報導這項更新也適用台灣，邱國正表示，國防部未接獲通知，但相信升級將有助防衛作戰。

另外，空軍司令部昨表示，新竹基地一架機號2024的幻象型戰機昨天傍晚執行例行訓練，於花蓮基地降落時，疑煞車失效，經飛行員緊急處置，以攔截網停機。空軍表示，經檢查人、機均安，詳細原因刻由空軍專案小組實施調查中。