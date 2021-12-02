安倍喊話北京：台灣有事就是日美有事

日本前首相安倍晉三以視訊發表談話，表示「台灣有事」等同「日本有事」，也可說等同「日美同盟有事」。(記者侯永全／攝影)

日本 前首相安倍晉三昨天表示，對台灣的武力侵犯，無論在地理或空間，對日本都是重大危險，日本無法容許該事態發生，「台灣有事」等同「日本有事」，也可以說是等同「日美同盟有事」；日台及所有信奉民主的人士必須呼籲中國國家主席習近平等領導階層不要誤入歧途，「採取軍事冒險行動，等同走向經濟自殺之路」。

不過，大陸外交部發言人汪文斌昨說，安倍晉三罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，公然在台灣問題上胡言亂語，妄議中國大陸內政；中方對此強烈不滿，堅決反對，已通過外交管道提出嚴正交涉。

本報系聯合報報導，安倍昨以視訊方式出席國策研究院舉辦的活動並發表演說，安倍表示，日本與台灣未來面對的環境將充滿緊張與挑戰，在自由開放的民主架構下，彼此應緊密結合在一起，持續不斷努力，才是重點。

安倍指出，台灣周邊面臨的挑戰，和尖閣諸島（釣魚台 ）等日本領土、領海所面臨的挑釁沒有兩樣，必須超前部署，防範中國大陸從各處不斷進行各種軍事挑釁；他認為可以高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟，讓世上所有人都能清楚看到，「日本與台灣，必須共同努力」。

對安倍說法，國民黨 表示認同與感謝，但對安倍稱屬於中華民國的釣魚台列嶼為尖閣諸島，國民黨強烈要求外交部應表達中華民國領土主權不容侵犯的立場。

台北中國時報報導，外交部昨感謝「國際重量級政要」持續關注台海和平穩定的重要性，但對於安倍將釣魚台列為日本領土，卻回應「各國朝野政要在民間學術論壇發表的個人看法，外交部向來不針對個人意見評論。」