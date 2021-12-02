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台北上海雙城論壇 柯文哲避汙名化 未提兩岸一家親

台灣新聞組／台北2日電
台北上海雙城論壇1日登場，台北市長柯文哲透過視訊方式向上海與會者揮手致意。(記者杜建重／攝影)
台北上海雙城論壇1日登場，台北市長柯文哲透過視訊方式向上海與會者揮手致意。(記者杜建重／攝影)

台北上海雙城論壇昨天登場，上海市長龔正再提「兩岸一家親」；台北市長柯文哲則打安全牌，重提「五個互相」、「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」；對於今年沒再提兩岸一家親，柯文哲說，他最擔心惡意螺旋，真正目的是避免擦槍走火，「如果你們在國內有人要抓住這五個字、汙名化，那就不要講就好，換個方式講。」

2021台北上海雙城論壇，因受疫情影響，縮小規模、仍採視訊辦理。柯文哲致詞完全照講稿念，柯文哲說，兩岸在歷史、地理、語言和文化相近，經濟往來密切，但因政治隔閡產生不同的理念和制度，疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去，他主張兩岸交流要基於「五個互相」，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

龔正則表示，兩岸同胞都是中國人、都是一家人，他表示，將繼續秉持兩岸一家親的理念，關心和支持台胞台企在滬發展。龔正還發出邀請，期待台北市代表團在條件合適的情況下，能夠到上海訪問。

●貼文惹怒對岸？黃珊珊缺席

據傳，北市副市長黃珊珊日前在臉書上寫到「台灣是一個獨立自主的國家」，疑似讓對岸不滿，因此有別於去年論壇是由黃珊珊代表北市專題演講，今年黃珊珊未出席論壇。柯文哲在受訪時表示，今年因場地的限制，人數也有限制，雙方就講好對等，各出一個副市長，所以北市三個副市長只來一個。

柯文哲說，「他（上海市）出一個副市長，我出一個副市長，他（上海市）出一個秘書長，我出一個秘書長，也不要覺得太奇怪」。柯文哲重申，這次雙城論壇，「我把它定義成解決兩岸人民重要民生議題」。

台北上海雙城論壇1日登場，柯文哲會後受訪表示，因場地的限制，雙方就講好對等，「上...
台北上海雙城論壇1日登場，柯文哲會後受訪表示，因場地的限制，雙方就講好對等，「上海市出一個副市長，我出一個副市長，不要覺得太奇怪，我們三個副市長只來一個」。(記者杜建重／攝影)
台北上海雙城論壇1日登場，閉幕前，台北市長柯文哲（左上）與上海市長龔正（右上）一...
台北上海雙城論壇1日登場，閉幕前，台北市長柯文哲（左上）與上海市長龔正（右上）一同向雙方與會人士揮手致意。(記者杜建重／攝影)
台北上海雙城論壇1日登場，上海市長龔正透過視訊方式向台北與會者揮手致意。(記者杜...
台北上海雙城論壇1日登場，上海市長龔正透過視訊方式向台北與會者揮手致意。(記者杜建重／攝影)

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