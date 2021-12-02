徐旭東表態反台獨 陸：聽其言觀其行

遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

針對遠東集團董事長徐旭東投書本報系聯合報，表達反台獨立場，大陸官媒「中央廣播電視總台」旗下微信 公眾號「看台海」昨發文稱，徐的表態「值得肯定」，但大陸「聽其言，更要觀其行」，並強調要停止對「台獨分子」政治資金捐助。

據「看台海」刊文，徐旭東的表態，站在推動兩岸和平發展「正確道路上」，值得肯定；期望遠東集團能「正視既往、痛改前非，以實際行動取信兩岸同胞」。

文章說，遠東集團必須「不再支持台獨頑固分子，避免再讓自己成為台獨的幫凶」，只有這樣，才能讓人相信徐旭東的表態是真的支持「九二共識」和「一個中國」原則，而不是為了維護在大陸利益使出的「權宜之計」。

文章強調「行勝於言」，指相對於表態，陸方更注重著眼於未來，看「他們」的行動，「要真正停止對台獨分子的政治資金捐助，從源頭上打擊其謀獨囂張氣焰」。此外，還應發揮影響力，積極推動兩岸民眾和企業交流交往，帶動更多在大陸經營的台灣企業，自覺承擔起維護兩岸和平穩定的責任。

文章最後說，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，是攸關兩岸關係大是大非的問題，「沒有任何模糊空間」。任何妄想「說一套、做一套」蒙混過關的圖謀都是絕對行不通的。「希望徐旭東能夠說到做到」。