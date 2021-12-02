我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

徐旭東表態反台獨 陸：聽其言觀其行

記者羅印冲／台北2日電
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

針對遠東集團董事長徐旭東投書本報系聯合報，表達反台獨立場，大陸官媒「中央廣播電視總台」旗下微信公眾號「看台海」昨發文稱，徐的表態「值得肯定」，但大陸「聽其言，更要觀其行」，並強調要停止對「台獨分子」政治資金捐助。

據「看台海」刊文，徐旭東的表態，站在推動兩岸和平發展「正確道路上」，值得肯定；期望遠東集團能「正視既往、痛改前非，以實際行動取信兩岸同胞」。

文章說，遠東集團必須「不再支持台獨頑固分子，避免再讓自己成為台獨的幫凶」，只有這樣，才能讓人相信徐旭東的表態是真的支持「九二共識」和「一個中國」原則，而不是為了維護在大陸利益使出的「權宜之計」。

文章強調「行勝於言」，指相對於表態，陸方更注重著眼於未來，看「他們」的行動，「要真正停止對台獨分子的政治資金捐助，從源頭上打擊其謀獨囂張氣焰」。此外，還應發揮影響力，積極推動兩岸民眾和企業交流交往，帶動更多在大陸經營的台灣企業，自覺承擔起維護兩岸和平穩定的責任。

文章最後說，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，是攸關兩岸關係大是大非的問題，「沒有任何模糊空間」。任何妄想「說一套、做一套」蒙混過關的圖謀都是絕對行不通的。「希望徐旭東能夠說到做到」。

微信

上一則

林秉樞稱她很開心、贏了 高嘉瑜：毛骨悚然、不寒而慄

下一則

恐怖情人林秉樞承認施暴 手機有4女不雅照

延伸閱讀

聲援徐旭東 朱立倫：蔡政府反中製造台商困擾 不負責任

聲援徐旭東 朱立倫：蔡政府反中製造台商困擾 不負責任
被陸開罰…徐旭東投書點出台商夾縫求生無奈

被陸開罰…徐旭東投書點出台商夾縫求生無奈
中共讓「台獨事業」發光發熱

中共讓「台獨事業」發光發熱
徐旭東：台灣逢中必反、意識形態掛帥 令人憂心

徐旭東：台灣逢中必反、意識形態掛帥 令人憂心

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪