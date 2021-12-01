展現台美關係良好 美國四州今年在台復設辦事處

美國各州政府辦事處協會1日和外交部合辦酒會。記者徐偉真／攝影

美國蒙大拿州、關島等四個州今年加入「美國各州政府辦事處協會」（American State Offices Association, ASOA）。外交部北美司長徐佑典1日表示，這兩年看到這一波各州政府願意恢復設立台灣辦事處，展現台美關係良好，他也透露賓州 已通過決議案要在台設處，期待明年有更多好消息。

ASOA 1日和外交部合辦酒會，ASOA會長Sean Fogarty、徐佑典、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl），及美國多州州長出席。

徐佑典致詞時表示，協會在台灣推動的不只是商務，他1月31日也和兩位處長在中正大學推廣教育 ，因為多年來的合作，商務、經濟和科學上都往前邁進，相信未來有這些積極合作，會把台美關係從聯邦政府到地方層級都往前推進。

徐佑典受訪時表示，這兩年有四個州在台灣復設辦事處，這一波除了展現台美關係良好外，就全球整體經貿來說，也是各州在疫情期間看到台灣在供應鏈所扮演的角色，將台灣視為通往印太地區的跳板，美國中西部有些州對在台設辦事處有意願，賓州今年稍早通過決議案，也通過撥款法案，台灣在美的辦事處正努力推動，希望抓緊機會，希望明年有更多好消息跟大家報告。

關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示，關島辦事處今年的更動及加入協會代表從觀光 旅遊推廣延伸到經濟貿易教育等領域，加強兩邊的結合和交流，希望能進行更多雙方的交流往來，關島參加協會後得到很多協助，希望未來能有更多人到關島投資。