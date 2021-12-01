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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

聲援徐旭東 朱立倫：蔡政府反中製造台商困擾 不負責任

台灣新聞組／台北1日電
遠東集團董事長徐旭東投書本報系，憂心台灣逢中必反。(本報資料照片)
遠東集團董事長徐旭東投書本報系，憂心台灣逢中必反。(本報資料照片)

遠東集團日前大陸事業遭重罰，更被點名是頑固台獨分子金主，遠東集團董事長徐旭東投書本報系，認為台灣逢中必反氣氛令人擔憂。國民黨主席朱立倫反批民進黨政府每天只會喊打喊殺，只會用「反中、抗中」製造台商困擾，「無法保護自己的企業，是不負責任的政府」。

朱立倫認為，一個政府如果讓自己的小孩、企業沒有辦法受到保護，每天只會喊殺喊打，又沒有辦法創造兩岸投資環境，對兩岸貿易依存度不斷提升，順差金額不斷擴大，卻無能去解決問題、保護不了台商，真的是不負責任的政府，「民進黨至少要溝通，替台商解決問題、保護台商的投資」。

企業界昨天普遍不願多發表意見，但工商團體認為，政府不需要一味仇中，更要避免相互刺激，才能維持現狀。

工總秘書長蔡練生也說，在多年前奇美許文龍的例子後，此次徐旭東是第二個被迫表態的企業家，相信這番話是講給大陸聽，但順了大陸就得罪台灣，因此企業界都選擇還是少講話，這是必然的寒蟬效應。

林伯豐：盼兩岸回馬政府時期

工商協進會理事長林伯豐林伯豐說，目前工商業界的普遍看法都是，台灣對於大陸的出口比率達到45%，應該要有兩岸一家親的概念，希望能讓兩岸關係恢復到馬政府執政時期比較好。商總理事長許舒博表示，台商在大陸經濟發展扮演重要角色，大陸當局應以更開放的態度，讓台商更願意赴大陸投資；兩岸高層做決策時，應優先考慮到兩岸人民，不需要到劍拔弩張的地步。

遠東集團董事長徐旭東投書本報，憂心台灣逢中必反。遠東集團在大陸江西的亞東水泥（圖...
遠東集團董事長徐旭東投書本報，憂心台灣逢中必反。遠東集團在大陸江西的亞東水泥（圖） 。（取材自亞泥中國網站）

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