被陸開罰…徐旭東投書點出台商夾縫求生無奈

在被大陸當局開罰和追稅約20億台幣（約7125萬美元）後，遠東集團董事長徐旭東投書本報系，引起兩岸關注。這篇投書道出徐旭東作為一名「經濟人」的深層憂慮，也凸顯了台商在兩岸夾縫求生存的無奈。

外界多從徐旭東「向大陸公開表態反台獨」解讀這篇投書，從政治面看，表明立場或可能是徐旭東投書的理由之一，試圖為在大陸投資 的企業止血。同時，藉此與「綠色台商」或「台獨金主」畫清界線。

然而，徐旭東以「資深工業人」名義出發，談及兩岸經濟實力消長和大陸的進步；全球跨國企業對大陸市場的重視；兩岸經貿往來的熱絡，及台灣對大陸不斷擴大貿易順差，這都是無法否認的事實，也是他身為「經濟人」最關切的事。

徐旭東也提到台灣政治和社會氛圍，當前四大公投 成為朝野攻防的焦點，明年又有九合一地方選舉，政治熱鍋下，經濟產業布局欠缺討論和關注，但這才是真正影響台灣未來發展的關鍵。他拋出的憂慮和陳述現象，難道不是台灣目前的重大問題？

這篇投書背後，是一個企業家對自身生存和發展環境的殷殷企盼，盼兩岸當局能給企業家們一個安身立命、和平穩定經商環境。「不要用意識形態凌駕一切」、「不要逢中必反」，更說出大多數台商心聲。

當然，作為在兩岸都有投資的台企，徐旭東也必然嘗到在兩岸僵局夾縫中求生存的苦楚和無奈。就像在政治獻金中藍綠都押寶一樣，要求企業「選邊站」，違背了企業經營和思維中最重要的「避險」概念。

徐旭東在投書中強調，「維持現狀」一直是最多數台灣人的主流民意，他也希望兩岸關係「維持現狀」，表態反對台獨，但他強調，支持的是「辜汪會談時主張的九二共識」，對一中原則 ，他與美國與國際態度一致。

在涉及政治符號下的講究和前提，看得出他下筆極為謹慎，在敏感兩岸政治鋼索上，盡力維持平衡，儘管他坦言，無力解決兩岸困局，但始終希望兩岸和平，維持正常交流互動，創造最大利益。這或許是他作為企業主內心真正的期盼。