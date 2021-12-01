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陸委會擬修法阻陸「繞道」挖台人才 最高罰2500萬

記者陳政錄／台北1日電
陸委會擬修法重罰，力阻大陸挖台灣人才。 (本報資料照片)
陸委會擬修法重罰，力阻大陸挖台灣人才。 (本報資料照片)

日前台灣清華大學「海峽研究院」事件因違反兩岸條例，被要求撤離並裁罰後，為進一步防止大陸營利事業繞道到台，挖角台灣高科技產業技術人才，陸委會昨天通過兩岸條例第40條之1、第93條之1及第93條之2修正草案，將「提供其名義予陸資使用之違法行為類型」等納入規範，違反者可處12萬（台幣，下同，約4275美元）以上，2500萬以下罰鍰。

陸委會11月30日舉行第29次委員會議，會上討論通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第40條之1、第93條之1及第93條之2修正草案」。

陸委會指稱，相關修法，明確規範陸企繞道第三地及藉由人頭在台從事業務活動之管理機制及相關處罰，強化維護台灣經濟秩序正常運作。後續將循行政作業程序，報請行政院核轉立法院審議。

陸委會說明，近年時有中國大陸營利事業「透過台灣在地協力者」，或「藉由渠等於第三地投資之企業」，以及「假借他人名義」等違法方式，未經許可在台從事業務活動，藉此挖角台灣高科技產業技術人才，企圖達成消彼長之磁吸效果。

另一方面，實務上亦屢有陸資為規避到台投資之審查程序，而假借他人名義，刻意掩飾、隱匿其身分或資金來源，違法到台從事投資行為之事件發生。

為有效嚇阻上述違法行為，陸委會經會同相關機關共同研議，擬具兩岸條例第40條之1及第93條之2修正草案，明文規範中國大陸營利事業繞道第三地之違法行為，並加強處罰力度，從有期徒刑一年提高至三年，以保護台灣產業發展及交易秩序。

同時，陸委會研擬兩岸條例第93條之1修正草案，將為規避陸資到台投資應經許可，而提供其名義予陸資使用之違法行為類型納入規範，違反者得由主管機關處12萬以上2500萬以下罰鍰，並得限期命其停止、撤回投資或改正，必要時得停止其股東權利。

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