蔡英文接見波海議員訪問團 願分享對抗假訊息經驗

蔡英文總統（右）29日接見波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團。（中央社）

蔡英文總統昨天在總統府接見波海三國國會友台小組主席及議員聯合訪問團，蔡總統提到，台灣 和波海三國都走過威權統治和爭取自由的道路，深刻了解民主得來不易，現在全球面對威權主義擴張和假訊息威脅，台灣願意和歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享價值，一起確保民主自由的生活方式。

立法院與外交部等單位將於12月2至3日在台北舉辦「2021年開放國會論壇」，包括立陶宛 、愛沙尼亞及拉脫維亞國會友台小組主席等議員於本月28日陸續抵台。

蔡總統表示，這是波海三國國會第一次共同組團訪台。她特別謝謝立陶宛，在疫情 嚴峻時，兩度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神；這個月，台灣駐立陶宛代表處已經掛牌運作，預計明年，立陶宛也會在台灣設立代表處，未來期待也和拉脫維亞及愛沙尼亞在各領域都有更多合作交流。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇表示，台灣在複雜的地緣政治中取得平衡，同時發展經濟及強化民主，此行來到台灣就是要展現團結之意；台灣與波海三國合作是威權國家所不樂見、甚至害怕看到，只要關係緊密，就能讓這些威權國家知道，「我們不需要他們也能活得很好，根本不需要廣大市場才能活下去。」

行政院長蘇貞昌昨也接見訪問團，並致贈「近悅遠來」黑面琵鷺立體陶瓷畫。外交部長吳釗燮設宴表示，這次有朋友自千里來鼓舞及支持台灣。