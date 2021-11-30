卡斯楚當選就與台灣斷交？美國出手…宏都拉斯改口

宏都拉斯28日舉行總統大選，反對黨候選人秀瑪拉．卡斯楚（中）宣布勝選。（歐新社）

秀瑪菈．卡斯楚29日自行宣布贏得宏都拉斯總統大選，她先前曾承諾當選後將和中國大陸建交並與台灣 斷交，她的陣營卻在投票日前夕改口，表示此事尚未決定。這番轉折，顯然與美國 有關。

卡斯楚在政見中表示，一旦勝選，她「當然」會尋求與大陸建立正式外交關係。然而，就在美國國務院西半球事務局助卿尼科爾斯上周訪問宏都拉斯後，替卡斯楚撰寫政見的親信幕僚表示，關於這項政見尚未做出最後決定。

路透指出，尼科爾斯這趟訪問，時機很不尋常。大陸外交部25日則指責美國在宏都拉斯大選前「粗暴干涉」。

在美國前總統歐巴馬任內擔任白宮拉丁美洲事務國家安全顧問的芮斯特瑞波指出，美中正在美洲競逐影響力，「中國態度比以往積極許多，邦交 對他們來說十分重要」。

大陸近年在拉丁美洲挖走若干台灣長久邦交國，如多明尼加和薩爾瓦多。

一名美國國務院高級官員透露，美國拜登政府希望宏都拉斯與台灣維持邦交，尼科爾斯率領的代表團訪宏時也強調這項訊息。這名官員說：「我們直接對兩位主要候選人這麼說。」他未說明對方反應，但從卡斯楚陣營的發言看來，她顯然聽進去了。

一名美國高級官員上周告訴路透，華府相信卡斯楚如今已對美國立場有更清楚認識，希望她若當選後會將美方立場納入考量。

美國助卿尼科爾斯關切的問題，當然不只台灣，主要還是美國利益。2017年上次總統大選開票，現任總統葉南德茲一開始落後，選委會突然以技術問題暫停開票36小時，最後葉南德茲以些微差距勝選。可疑的轉折引發數周暴動，估計約50萬宏國人在暴動後逃出國，絕大多數透過非法管道進入美國。

美國擔心選後暴動和非法移民潮重演，尼科爾斯此行特別要求主要兩大陣營尊重選舉結果，他說，「我跟他們討論了保證選舉和平透明的重要性」。