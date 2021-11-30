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長樂→平潭→新竹 陸規畫台海通道 福建30分鐘到台灣

記者林宸誼／台北30日電
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋與火車站。（新華社）
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋與火車站。（新華社）

大陸國台辦發言人上周表示，正在規畫鐵公路福州至台北支線建設，參與相關方案構想、設計的大陸學者吳之明指出，幾十年來在對台海通道的構想和探討中，共產生北線、南線和中線等多個方案，其中又以北線方案距離最短，跨海部分僅124公里，汽車只要1小時，火車只要30分鐘。

大陸正在規畫兩岸交通基礎設施建設相關工作，一系列關於「台海通道」的進展再度引發討論；陸委會表示，跨海鐵路等交通建設涉及雙方公權力事務，兩岸從未就相關問題進行討論，台灣更無此規畫。

環球時報報導，北京清華大學土木水利學院退休教授、21世紀發展研究院台灣海峽通道論證中心主任吳之明指出，北線方案是從福建長樂經平潭島跨台灣海峽到達台灣新竹，線路兩端分別靠近福州和台北；中線方案包括從福建莆田經南日島跨台灣海峽到達台灣苗栗；南線方案則是從廈門經金門、澎湖列島直至台灣嘉義。

吳之明表示，獲得普遍認可的是北線和南線兩個方案。北線方案線路比較短，離台灣本島較近，全長140公里左右，跨海部分約為124公里，這個方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，從福建開車大概1個多小時，坐火車大概半個多小時就可以到台灣，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋，在平潭島上也建好了火車站。

他認為，南線的長度最長，將近240公里，幾乎是北線通道的一倍，但是一些來自台灣的專家學者對這個方案更感興趣。吳之明指出，在他們看來，這一方案的好處是更加接近大陸的經濟中心之一廈門經濟特區，這條線路對於台灣南部的發展有很大好處。

吳之明提到，來自鐵道部門的一些專家提出，可以將北線和南線都打通，將大陸高鐵和台灣捷運銜接起來，建成一個連接福建和台灣的環線。

對於北線被列入國務院的規畫綱要，吳之明表示，透過長期的專家研討，覺得可行性最高的是北線，但沒有最後敲定，許多事情還處於探討階段。

報導還提到，籌畫多年的福建與台灣金門縣和馬祖島的跨海通道，將迎來實質性進展。吳之明透露，連接廈門與金門的廈金跨海大橋設計方案已經進入工程階段，「廈金跨海大橋的橋梁設計方案已經出來，修改了好幾回，是比較成熟的方案。」

儘管難度很大，許多頂級專家學者在不同場合表達技術上不存在瓶頸的觀點，並都很有信心解決這一超級跨海通道的工程技術問題。吳之明也認為，雖然台海通道將成為世界上最長的跨海通道，大陸的技術力量是能夠解決這些問題的。

同濟大學橋梁工程專家、國際橋梁與結構工程協會主席葛耀君表示，台海通道這種戰略級工程最終能否實現，取決於三個方面：技術、資金和政治。技術問題現在可以解決。

資金方面，在投資人民幣3200億元的川藏鐵路建成後，應該可以「騰出」手，拿出人民幣4000億元投入意義更重大的台海通道工程，目前看來，最難解決的還是政治問題。

吳之明表示，匯聚海峽兩岸頂級工程界學者的台灣海峽通道研討會已經開了12次，每一次都有兩岸專家學者及工程界人士圍坐在一起就通道設計、建設、管理等各個領域展開交流，大家有一個共同的願望，就是促成台海通道建成。

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