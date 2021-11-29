我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊手被割「血染」玻璃

代表處先遣赴美 藍：重新傳遞國民黨保台主張

記者劉宛琳／台北29日電
國民黨國際部副主任黃裕鈞赴美前拜訪外交部前部長胡志強、國安會前祕書長蘇起。（圖：國民黨提供）
國民黨國際部副主任黃裕鈞赴美前拜訪外交部前部長胡志強、國安會前祕書長蘇起。（圖：國民黨提供）

國民黨主席朱立倫預計明年春天訪美，國際部副主任黃裕鈞於本月30日赴美國華府，主責開設國民黨駐美代表處，以及加強國民黨對美關係維繫及外交相關工作等事宜。

國民黨國際部表示，黃裕鈞於赴美前的準備期間，親自拜訪或電訪多位擁有豐富駐外經驗的黨內外交領域前輩，包括前駐美代表沈呂巡、前駐日代表馮寄台、國安會前副祕書長張大同、國安會前副祕書長何思因、國安會前祕書長蘇起、國安會前祕書長胡為真、外交部前部長胡志強、以及外交部前政務次長暨現任國民黨副主席夏立言等人。

國際部表示，這些前輩們除了祝福即將動身赴任的黃裕鈞外，更樂見與肯定有年輕世代在國民黨處境艱難的此時此刻，願意站到第一線承擔艱鉅任務，並傳授許多外交實戰的經驗，世代傳承、薪火相傳，期盼幫助黃裕鈞此行順利成功圓滿達成任務，為國民黨對美關係開創嶄新未來。

國際部主任黃介正表示，黃裕鈞獲得了國民黨外交前輩們的誠摯祝福，也會謹記赴美工作應如履薄冰、戒慎恐懼，相信他會在華府積極、認真的工作，將國民黨堅定捍衛中華民國、保衛台灣以及厚實台美關係的政策立場，真切廣泛地傳達給美國所有的好朋友。

國民黨 美國 華府

上一則

台開放6類人優先打第3劑疫苗 第2劑接種6個月後追加

下一則

看準競爭力 台生赴陸求學為求職打算

延伸閱讀

台4大公投將屆 藍委批政院：花錢幫美國打廣告

台4大公投將屆 藍委批政院：花錢幫美國打廣告
公投決戰倒數 朱立倫批綠：賭輸翻桌最內行

公投決戰倒數 朱立倫批綠：賭輸翻桌最內行
美學者看2024：柯文哲兩岸立場 華盛頓最感興趣

美學者看2024：柯文哲兩岸立場 華盛頓最感興趣
同舟計畫打亂藍九合一初選？黨務人士：參選講實力原則

同舟計畫打亂藍九合一初選？黨務人士：參選講實力原則

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」