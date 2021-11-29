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波海三國議員抵台 解放軍27架軍機同日擾台

台灣新聞組／台北29日電
空軍司令部公布台灣西南空域動態，解放軍28日有高達27架快慢機隊穿越巴士海峽操演，其中有一架運油20。圖為同型機。（圖：空軍司令部提供）
空軍司令部公布台灣西南空域動態，解放軍28日有高達27架快慢機隊穿越巴士海峽操演，其中有一架運油20。圖為同型機。（圖：空軍司令部提供）

「2021年開放國會論壇」定12月2日、3日在台北登場，五國12位國會議員應邀赴台參加。立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞的國會議員昨日抵達台灣，貝里斯國會議長、墨西哥國會議員、美國國際民主協會（NDI）會長和亞太區總監，也將陸續抵台共襄盛舉。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis、左六）率領的訪問團...
立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis、左六）率領的訪問團，28日清晨搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場，下機合影時馬瑪竇特別比出「讚」的手勢。（記者陳嘉寧／攝影）

首見「運油20」空中加油機現蹤

波羅的海三國議員抵台當天，解放軍有高達27架快慢機隊穿越巴士海峽，進入台灣西南防空識別區。台灣空軍司令部統計，解放軍昨日擾台的大型機隊包括空警500機兩架次、運9通信對抗機一架次、轟6機五架次、運油20一架次、殲10六架次、殲11四架次、殲16八架次。其中運油20空中加油機是首次在台灣西南空域現蹤，疑與殲16戰機演練空中加油。

「運油20」是解放軍以運20大型運輸機改裝的新型加油機。國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，在運油20服役前，解放軍只有20餘架經轟6改裝而來的轟油6加油機與三架從烏克蘭購入的二手IL-78加油機，轟油6無法滿足解放軍所需，IL-78空中有效輸油量為60噸，擁有三個輸油管，可同時為三架戰鬥機進行空中加油，但數量實在太少。如今解放軍運油20的空中有效輸油量在60到65噸之間，能夠為六架蘇愷30MKK、殲16這樣的重型戰鬥機進行空中加油，加油效能是轟油6的三倍。

揭仲認為，運油20的出現，代表解放軍能大幅提升在第一島鏈外緣，甚至西太平洋空域的滯空時間與載彈量，能夠替轟炸機、預警機、電偵機等型機提供更長的滯空時間，不僅可有效執行對台灣東部戰力保存區的打擊任務，也可執行針對美軍的區域拒止／反介入任務的能力，真正成為「遠征型空軍」，台灣空防壓力將大幅增加。

趙少康：北京度量要大一點

解放軍機隊在立陶宛等三國國會議抵台的敏感時機「秀肌肉」，資深媒體人、戰鬥藍召集人趙少康表示，立陶宛國會議員來訪代表的是民意，我們都歡迎，美國國會議員也一樣都歡迎，中國和立陶宛、美國等都有邦交，他們願意和台灣交朋友，北京的度量要大一點。

解放軍 台灣 立陶宛

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