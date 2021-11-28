推動刺槍訓練 陸軍：面對中共武嚇 訓練是官兵福利

陸軍司令徐衍璞上任後推廣包括刺槍等多項戰訓新措施。(取材自陸軍影片)

陸軍司令徐衍璞上任後推廣多項戰訓新措施，包括刺槍、500公尺障礙，軍官精通各項建制武器等，陸軍司令部上午表示，訓練是官兵的福利 ，唯有平時落實訓練，戰時方能有效發揮戰力。

一封近日廣發在臉書 粉專「靠北長官」的軍中抱怨信件宣稱，徐衍璞上任後推廣多項戰訓新措施，包括刺槍、500公尺障礙，軍官精通各項建制武器，並要求部隊軍士官廣讀兵書與名將傳記。基層有挑戰訴諸社群 喊話，認為部隊訓練時間已不夠用，讀書時間有限，且各兵科戰訓要求不同，一體適用刺槍與500公尺障礙訓練，恐無視部隊專業與屬性。

陸軍司令部表示，針對中共文攻武嚇言論及襲擾海空域的舉動，陸軍深刻體認，唯有精實部隊訓練，方能建構防衛堅實戰力、保衛台澎金馬人民安全福祉。

陸軍司令部進一步說，基此，陸軍本「實戰化」要求，從「幹部練指揮、士官兵練戰技」著手，區分戰鬥、戰鬥支援與勤務支援部隊類型，從基礎專業與戰技訓練、排連戰鬥教練，到聯合軍兵種作戰等，採循序漸進的方式，由各級幹部以身作則，帶動全體官兵訓練熱情，務實戰訓整備。

陸軍司令部說，為排除訓練干擾、符合兵科實戰需求，同時提供充足訓練資源，陸軍自110年7月起，即畫分階段，從觀念溝通、師資培訓、準則編修、器材訓場整修到示範觀摩，循序漸進完備基層幹部務實訓練的職能與環境。其間，針對戰鬥、戰鬥支援與勤務支援等部隊類型，已經分別訂定不同的訓練項目及標準。

陸軍司令部表示，訓練是官兵的福利，唯有平時落實訓練，戰時方能有效發揮戰力。所謂「強將無弱兵」，陸軍各部隊在幹部以身作則率領下，定能務實訓練，成為「能戰、敢戰、勝戰」的勁旅，保衛國家安全。