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美學者看2024：柯文哲兩岸立場 華盛頓最感興趣

記者張加／台北28日電
美國學者認為，台北市長柯文哲的兩岸關係立場，美國政府最感興趣。（記者蘇健忠／攝影）
美國學者認為，台北市長柯文哲的兩岸關係立場，美國政府最感興趣。（記者蘇健忠／攝影）

2024年總統大選美國如何看待各黨候選人，記者訪問多名美方人士，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格指出，針對兩岸關係的看法，是美方對台灣潛在領導人首要議題，另有學者指出，新北市長侯友宜將是令人敬畏的候選人。

美國史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）接受訪問時分析，民眾黨主席柯文哲參選可能性比不參選高；民進黨內，目前看起來副總統賴清德與桃園市長鄭文燦有機會，但明年地方選舉後，也許會出現黑馬崛起。至於國民黨，侯友宜將是令人敬畏的候選人。

朱立倫、柯文哲都有計畫明年春季訪問華府，外界將兩人此行解讀為2024年大選赴美面試；祁凱立說，美國政府與學者對柯文哲的兩岸關係立場最有興趣，柯對於如何處理與北京關係有些模糊。

祁凱立並提出幾個美方可能關心的問題，包括柯文哲認為北京近期對台威脅嚴重嗎？他如何應對？美國現在最關切的貿易與供應鏈問題，他打算怎麼做？

包道格說，美方對潛在台灣領導人首先感興趣的議題，總是其對兩岸關係的看法；AIT前副處長葛天豪則表示，美方應該會對柯文哲想討論的兩岸、台灣整體或針對台北市的特定議題感興趣，聽取地方官員的意見很有幫助。

葛天豪指出，台灣資深政治人物訪華府並分享觀點總是好事，華府很多人認識朱立倫，他能再訪很好；國民黨設立駐美代表處也可幫助華府政策圈了解國民黨對兩岸等議題的看法。

祁凱立說，朱立倫當然可能再參選，但他上次選的並不順利；他認為，朱立倫更適合擔任黨主席，並推出最強的候選人，若侯友宜有意願，他將是一位令人敬畏的候選人。

祁凱立說，賴清德、鄭文燦、侯友宜在美國都不是很出名，相信美國政界、學界明年將很有興趣會晤他們。

美國 柯文哲 台灣

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