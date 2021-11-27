我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

觀察站／公投前夕…蔡政府藉美力保萊豬？

記者張加
總統蔡英文（右）26日接見美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（左）所率訪問團。（圖：總統府提供）
總統蔡英文（右）26日接見美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（左）所率訪問團。（圖：總統府提供）

美國議員訪問台灣並不罕見，但這次跨黨派眾議員團來訪時間點，以及台美雙方各自想傳遞的訊息，仍有值得關注之處。

其一，這是本月第二團，且美方公布這兩團行程時，都提及此行程為議員「印太行」的一環，議題也涉及區域安全，一方面可見在美國印太戰略中，台灣扮演相當重要角色；另方面也是因兩岸關係不佳、台海情勢緊張，使美國政界比以往更為關切台海熱點。

為深化與美方退伍軍人交流，退輔會明年元旦將啟動派員駐美，退輔會主委馮世寬日前證實，派員駐美希望變成「二軌外交」，長期目標是建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道。美議員這次訪台特別拜會退輔會，雙方是否觸及台美國安、軍事等議題，更成為此行焦點。

其二，率團的聯邦眾議員高野會晤蔡英文總統時，談及台灣在疫情期間贈美醫療設備，並特別提到，台灣對15個邦交國同樣慷慨。宏都拉斯總統大選在即，美國國務院官員不久前才呼籲宏國主要總統候選人應與台維持外交關係，高野此時提及台灣邦交國，似有再向邦交恐生變的國家喊話之意。

第三，蔡總統在高野面前，提到台灣進一步開放美豬進口以來，恢復台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，並表示雙方政策方向穩定，更能增加互信與往來。

身為眾議院退伍軍人事務委員會主席的高野率跨黨派議員來訪，雖不是為萊豬而來，但相當接近台灣舉行公投之日，蔡總統也藉此機會，加強宣傳台美友誼，提醒國人反萊豬恐傷台美互信。

然而，此團真正關注的除了區域安全、台海情勢之外，還有退伍軍人事務合作、台美國防工業合作等，以及美國極度關切的晶片短缺問題。

在宏都拉斯大選，台灣四大公投前，美議員訪問讓雙方再有機會喊話、宣傳；然而，很快便會藉由台宏關係與反萊豬公投結果，檢視美國影響力，以及台美關係是否堅若磐石。

美國 台灣 邦交

上一則

新聞評論／蔡政府公投宣傳戰 行政中立成砲灰

下一則

AIT處長孫曉雅：美國鼓勵兩岸重啟對話 降低風險

延伸閱讀

新聞眼 / 公投前…台美唱和 同曲未必同調

新聞眼 / 公投前…台美唱和 同曲未必同調
美國與馬紹爾群島生嫌隙 擔心中國乘虛而入

美國與馬紹爾群島生嫌隙 擔心中國乘虛而入
本月第2團 美議員團訪台稱抵「台灣共和國」 會見蔡英文

本月第2團 美議員團訪台稱抵「台灣共和國」 會見蔡英文
拿賀爾蒙牛護萊豬 民團：陳吉仲混淆視聽 新三寶之首

拿賀爾蒙牛護萊豬 民團：陳吉仲混淆視聽 新三寶之首

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29
台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋。本報系資料照片

台大醫團隊聯手微軟揭祕：基因解釋6成新冠死亡

2021-11-21 10:10

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆