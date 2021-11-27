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2券商下單系統 遭駭買中資港股 套現逾3700萬台幣

記者戴瑞瑤、林汪靜／台北27日電
台灣證券商複委託下單系統26日遭駭。 （本報資料照片）
台灣證券商複委託下單系統26日遭駭。 （本報資料照片）

台灣券商驚爆遭駭客「撞庫攻擊」資安事件，導致多名客戶「被下單」買入港股。證交所昨表示，已接獲元大證、統一證資安通報，其複委託下單系統遭入侵，部分客戶帳戶遭不明人士冒用複委託下單並成交。兩券商已向刑事警察局報案，金管會證期局要求兩券商優先確保投資人權益。

前晚網路社群傳出有投資人的複委託帳戶莫名被投資港股，在PTT股市板上熱烈討論，甚至有網友說自己被扣30幾萬買港股，也有未開外幣帳戶的網友接獲券商詢問是否下單買港股，並建議改密碼。

據了解，遭駭的帳戶都「被下單」同一檔中資港股「深藍科技控股」，且都買在近高點的價位，導致被下單後帳面虧損。深藍科技昨公告，兩主要股東合計出售近5000萬股、總值約新台幣3718萬元（約133.4萬美元），占比約4.14%。網友推測，出貨集團先吃貨深藍科，再駭入複委託帳戶買進，然後一次大量出貨。元大證發現後緊急沖銷，導致尾盤大跌。

元大證券表示，前天發現異常即緊急暫停受理複委託電子交易，改人工接單，目前正在釐清原因並盡力確保客戶權益。統一證券則表示，有七位客戶複委託帳戶遭盜用，駭客是經正常管道輸入帳密交易，並非破壞內部資訊系統，因金額不大，已反向沖銷並回復原狀，以確保客戶權益。

證期局官員表示，已請證交所了解並通知各券商檢視，要求確保投資人權益且實施資安強化，後續會資安查核，若有違規將依法處分。

複委託帳戶中須先有外幣存款才能下單，若台股帳戶遭駭後果恐不堪設想。證交所副總趙龍表示，目前看來沒有全面蔓延，至於個資如何被竊取，許多投資社群會要求成員提供對帳單，懷疑個資可能透過群組流出去。

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