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互控侵權纏訟多年 聯電一次支付和解金 與美光大和解

記者李孟珊／台北27日電
晶圓代工廠聯電與記憶體大廠美光達成全球和解協議，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。（路透）
晶圓代工廠聯電與記憶體大廠美光達成全球和解協議，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。（路透）

晶圓代工廠聯電與記憶體大廠美光（MU-US）數年來的官司畫下句點，昨日雙方發布聯合聲明，達成全球和解協議，各自撤回向對方提出的訴訟，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金，雙方未來還將共創商業合作機會。

聯電表示，此次和解金將在第4季業外一次性認列，但是和解金非賠償任何損失，對財務、業務無重大影響。至於與美光的合作，包括客戶關係等，合作形式未受限，目前已在討論中，必要時會對外揭露。

此案是美光在2017年2月在台灣向法院提告，指聯電協助大陸晉華集成電路公司竊取美光DRAM製程。以美光跳槽到聯電的三名員工竊取美光機密資料，再將營業機密轉移給晉華；同年12月，美光也在美國加州對聯電及晉華提訟，控告侵害美光的DRAM秘密。

聯電在2018年初於大陸控告美光侵權。雙方戰火愈演愈烈，最後美國司法部出手，起訴福建晉華和聯電共謀盜竊美光商業機密。業界人士指出，美光與聯電之間的爭訟，最後升級到美國政府與大陸政府間的科技商業角力，也是美國加強對半導體技術保護的指標案例。

針對美國司法部的控告，聯電去年底已對盜竊商業秘密罪表示認罪，並與美國司法部達成和解，支付罰金6000萬美元。

聯電資深副總經理暨法務長張振倫去年10月接受本報採訪時，坦言早在一年半前就選擇和解，希望擺脫官司影響，專注做好半導體本業。他說，聯電雖不是護國神山，但也是「群山」，對與美光之間訴訟也有信心降低衝擊。整個訴訟期間，公司小心謹慎，內部法務針對台灣、美國等不同起訴案件，做好協調的動作，密切注意互相的影響，為公司選擇一個最好的策略。

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