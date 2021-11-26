蔡英文接見美團宣布：退輔會明年1月派員常駐華府

蔡英文總統26日接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野訪問團。(取自總統府直播)

蔡英文 總統今天接見美國 聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野訪問團。蔡總統致詞時宣布，從明年1月開始，退輔會將會派員常駐華府，可以針對退輔軍人的健康保險、優質醫療，就業輔導以及長照等方面，增加更多的交流；也感謝訪問團促進台美互動交流，這幾年退伍軍人事務上，台美合作非常密切。

蔡總統指出，台美在許多領域都持續深化夥伴關係，上周台灣 首批F-16V成軍，是台美國防工業合作的成果。經貿方面，蔡英文說，今年台灣進一步開放美豬進口，台美展開TIFA的對話，這是台美暌違5年後重新啟動對話平台，將為雙方的經貿夥伴關係奠定更堅實的基礎。

蔡總統表示，雙方的政策方向穩定，更能夠增加相互的互信跟往來，台灣有決心解決困難的貿易問題，並透過TIFA跟美國一起推動雙邊區域以及全球的貿易進程；同理，在各未關心的區域情勢上，台灣也會跟美國加強合作，共同捍衛共享的民主自由價值，確保區域的和平穩定發展。

蔡總統指出，在後疫情時代希望未來將繼續一起努力，讓台美合作有更豐碩的成果，也感謝美參訪團在感恩節時期，專程訪問台灣，展現台美如同家人一般的情誼。