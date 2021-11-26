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蔡英文接見美團宣布：退輔會明年1月派員常駐華府

記者蔡晉宇／台北26日電
蔡英文總統26日接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野訪問團。(取自總統府直播)
蔡英文總統26日接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野訪問團。(取自總統府直播)

蔡英文總統今天接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野訪問團。蔡總統致詞時宣布，從明年1月開始，退輔會將會派員常駐華府，可以針對退輔軍人的健康保險、優質醫療，就業輔導以及長照等方面，增加更多的交流；也感謝訪問團促進台美互動交流，這幾年退伍軍人事務上，台美合作非常密切。

蔡總統指出，台美在許多領域都持續深化夥伴關係，上周台灣首批F-16V成軍，是台美國防工業合作的成果。經貿方面，蔡英文說，今年台灣進一步開放美豬進口，台美展開TIFA的對話，這是台美暌違5年後重新啟動對話平台，將為雙方的經貿夥伴關係奠定更堅實的基礎。

蔡總統表示，雙方的政策方向穩定，更能夠增加相互的互信跟往來，台灣有決心解決困難的貿易問題，並透過TIFA跟美國一起推動雙邊區域以及全球的貿易進程；同理，在各未關心的區域情勢上，台灣也會跟美國加強合作，共同捍衛共享的民主自由價值，確保區域的和平穩定發展。

蔡總統指出，在後疫情時代希望未來將繼續一起努力，讓台美合作有更豐碩的成果，也感謝美參訪團在感恩節時期，專程訪問台灣，展現台美如同家人一般的情誼。

台灣 美國 蔡英文

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